Am 14. Mai 2024 startet die MS Wissenschaft ihre diesjährige Tour. Von Berlin aus fährt das Ausstellungsschiff durch Deutschland und steuert rund 30 kleinere und größere Städte an. An Bord dreht sich diesmal alles um das Thema Freiheit. Der Eintritt ist frei.

Wie frei sind unsere Entscheidungen? Wie weit reicht die Kunstfreiheit? Was können wir aus der Geschichte über Freiheit lernen? Und was bedeutet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für unsere Freiheit? Diesen und weiteren Fragen geht die Ausstellung auf der MS Wissenschaft im Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit nach. Rund 30 interaktive Exponate laden die Besucherinnen und Besucher ein, sich mit verschiedenen Facetten von Freiheit auseinanderzusetzen: So können Interessierte selbst zu Hirnforschenden werden und herausfinden, wie frei ihre Entscheidungen wirklich sind. Oder sie erfahren bei einem Pinball-Spiel, wie genetische und gesellschaftliche Faktoren bestimmte Lebensbereiche beeinflussen. Wer sich für aktuelle Fragen rund um Meinungsfreiheit in den sozialen Medien interessiert, kann testen, wie sich neue EU-Regeln zur Eindämmung von Hass im Netz auswirken. Ein Fahrsimulator ermöglicht es, die verschiedenen Stufen autonomen Fahrens auszuprobieren. Und bei einem Quiz zur Geschichte des Freiheitsbegriffes vom Mittelalter bis in die Gegenwart können Ausstellungsgäste ihr Wissen testen.

Die Exponate stammen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und verdeutlichen, wie facettenreich die Forschung rund um das Thema Freiheit ist. Ergänzend gibt es in vielen Tourorten ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm sowie Schulworkshops. Die Ausstellung wird ab zwölf Jahren empfohlen.

Die Tour 2024

Von Berlin aus fährt das Schiff nach Brandenburg und Sachsen-Anhalt, und von dort weiter nach Hamburg und Bremen. Anschließend fährt die MS Wissenschaft durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im September erreicht das Ausstellungsschiff Bayern, wo in Aschaffenburg die diesjährige Deutschlandtour endet.

Die MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und von DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern.

Alle Stationen der Tour auf einen Blick: ms-wissenschaft.de/besuch/tour-2024



Öffnungszeiten:

Täglich 10.00 bis 18.30 Uhr (für Schulklassen ab 9 Uhr).

Informationen zu Abweichungen in einzelnen Städten auf der Webseite.



Informationen zur Ausstellung: ms-wissenschaft.de

Informationen zum Wissenschaftsjahr 2024 – Freiheit: wissenschaftsjahr.de