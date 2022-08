21 Kinder begaben sich in einer Ferienfreizeit des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) rund um Monrepos, dem Archäologischen Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution, auf eine spannende Zeitreise – und gingen rund 600.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Sie erfuhren dabei, was die heutige Bevölkerung noch mit den Menschen der Altsteinzeit gemeinsam hat, und was nötig war, um sich in der damaligen Zeit zurechtzufinden. Eine wichtige Voraussetzung, um das Überleben zu sichern, war das Herausbilden eines starken Teams. Die jungen Teilnehmenden gaben sich den Namen „Clan der Säbelzahntiger” und machten sich ans „Teambuilding”. In Gemeinsamkeit gestärkt lernten sie, Fährten zu lesen, gingen auf Spurensuche in den Wald, entzündeten Feuer per Feuerstein, erprobten alte Jagdtechniken und übten sich im Herstellen von Steinzeitmessern und -schmuck. Auch im Zeichnen von Höhlenbildern machten sich die Mädchen und Jungen fit. Zum krönenden Abschluss stellte sich der Clan den Anforderungen einer „Steinzeitolympiade” und erzielte dabei Spitzenleistungen. Neben den praktischen Steinzeiterfahrungen vermittelte Monrepos-Archäologin und -Museumspädagogin Anna-Lisa Rosenthal den Kindern im Museum anhand von archäologischen Funden anschaulich wertvolles Wissen rund um dieses spannende Zeitalter und zu den Wurzeln der Menschheit.