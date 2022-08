Erpel (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 42 in Erpel. Drei Pkw befuhren die B 42 in Fahrtrichtung Unkel, als der vordere und mittlere Pkw verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringerten, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Rheinbreitbach auf den mittleren Pkw und schob diesen auf den vorderen. Durch die Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt.