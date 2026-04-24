Lahnstein. Damit der Weg ins Service-Center mit Zulassungsstelle für alle Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner so entspannt und zügig wie möglich verläuft, wurde bereits vor einiger Zeit die praktische Online-Terminvergabe eingeführt. Dieser digitale Service erfreut sich großer Beliebtheit und gerade deshalb ist ein faires Miteinander bei der Buchung besonders wichtig. Denn die Angebote der Zulassungsstelle gelten ausschließlich für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lahnstein.

In den vergangenen Wochen ist leider aufgefallen, dass vermehrt Termine von Einwohnern aus dem restlichen Rhein-Lahn-Kreis gebucht wurden. Diese Entwicklung hat spürbare Folgen für die lokale Bevölkerung: Durch die Fremdbuchungen werden Kapazitäten blockiert, was für Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger zu erheblichen Wartezeiten führt. Oftmals stehen zeitnahe Termine für dringende Anliegen dadurch nicht zur Verfügung und es kommt zu unangenehmen Situationen vor Ort. Da Personen, die außerhalb des Stadtgebiets wohnen, in der Lahnsteiner Zulassungsstelle nicht bedient werden können, müssen diese am Schalter abgewiesen werden.

Die Stadtverwaltung Lahnstein bittet daher eindringlich darum, dass ausschließlich Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lahnstein die Online‑Terminvergabe nutzen. Für alle Bürgerinnen und Bürger aus den Gemeinden des Rhein-Lahn-Kreises stehen weiterhin die zuständigen Kreisbehörden zur Verfügung.