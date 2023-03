Mächtig viel Spaß hatten die Seniorinnen und Senioren an den Karnevalstagen im Stadtteiltreff der Sozialen Stadt Neuwied. Gemeinsam und lautstark feierten die rüstigen Jecken am Schwerdonnerstag. Dabei wurde im Seniorendonnerstagstreff reichlich gesungen, geschunkelt und herzlich gelacht. Denn natürlich durfte auch die eine oder andere Büttenrede nicht fehlen. Doch auch wenn die Session am Aschermittwoch endete, brachte das die Senioren nicht ins Grübeln. Stattdessen genossen sie ein Heringsessen mit frischen Heringen in Sahnesoße und leckeren Pellkartoffeln. Auch für Vegetarier war mit köstlichem Kräuterquark gesorgt. Vorab traf sich dafür bereits am Rosenmontag eine kleine Gruppe im Stadtteiltreff, um den traditionellen Schmaus vorzubereiten.

Der Seniorendonnerstagstreff ist ein Teil des Projekts „Gemeinsam statt Einsam“ von Stadtverwaltung und Mehrgenerationenhaus Neuwied. Willkommen sind dort alle Seniorinnen und Senioren aus dem gesamten Stadtgebiet. Über das Programm des Angebots entscheiden die Senioren. So gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern es besteht auch die Gelegenheit, gemeinsam zu spielen, zu kochen oder zu backen. Der Donnerstagstreff findet in den Wintermonaten immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr, in den Sommermonaten von 15 bis 17 Uhr statt. Bei Fragen wenden sich Interessierte an das Stadtteilbüro telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail an stadtteiltreff@stadt-neuwied.de.

Zum Foto:

Im Stadtteiltreff wurde beim Seniorendonnerstagstreff an Karneval ausgiebig gelacht und gefeiert.

Foto: Stadt Neuwied/Birgit Bayer