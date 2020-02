Karneval 2020 – Verstärkter Buseinsatz, Umleitungen und Happy Days

An den Karnevalstagen bieten die Koblenzer Verkehrsbetriebe ein erweitertes Angebot. In den närrischen Nächten von Schwerdonnerstag, Freitag, Samstag und Rosenmontag werden Nachtbusse angeboten.

Weiterhin werden einzelne Linien während der Karnevalszüge umgeleitet. Passend zu den närrischen Tagen vom 20.02. bis 25.02.2020 gilt das Happy-Days-Angebot im VRM: Fahren Sie mit bis zu fünf Personen mit nur einer Tageskarte!

Nachtbusse an Karneval

Die koveb bietet an Karneval ein erweitertes Nachtbusangebot an: Die üblichen Nachtbusse mit den Abfahrtzeiten gegen 1:00 Uhr ab dem Koblenzer Zentrum fahren in der närrischen Zeit von Schwerdonnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie von Rosenmontag auf Karnevalsdienstag.

Fahrkartenempfehlung

Passend zu den närrischen Tagen vom 20.02. bis 25.02.2020 gilt das Happy-Days-Angebot im VRM: Die preiswerte Tageskarte, die üblicherweise nur für eine Person gilt, ermöglicht an den Karnevalstagen uneingeschränktes Fahren im Verbundgebiet und bietet an den Happy Days die Konditionen der Minigruppenkarte. Somit können statt nur einer Person bis zu fünf Personen mit der Tageskarte einen Tag lang fahren. Entsprechend der Minigruppenkarte gilt die Einschränkung, dass das Angebot wochentags erst ab 9:00 Uhr gültig ist.

Der Rosenmontag wird tariflich als Feiertag angesehen. Aus diesem Grund gelten an Rosenmontag bei allen Fahrausweisen die Regelungen, die an Sonn- und Feiertagen gelten.

Buseinsatz, Umleitungen sowie Einschränkungen im Liniennetz der Koblenzer Verkehrsbetriebe während der Karnevalsumzüge

Freitag, 21. Februar 2020

Koblenz: Schlüsselübergabe/Protokoll

Betroffener Zeitraum: 15:30 Uhr bis ca. 16:30 Uhr

Fußgruppe quert die Kastorpfaffenstraße in Höhe der Rheinstraße.

Geringfügige Behinderung der Linie 1 im Bereich Altstadt, keine Umleitung.

Samstag, 22. Februar 2020

Koblenz-Arenberg

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr

Behinderung der Linie 9 im Bereich Arenberg Mitte, Pfarrer-Kraus-Straße. Die Linie 9 wird ab Haltestelle “Niederberg Kirche” über die Umgehung L 127 über Haltestelle “Pfarrer-Kraus-Str.” nach Immendorf geführt. Die Rückfahrt erfolgt entsprechend der Hinfahrt.

Sonntag, 23. Februar 2020

Koblenz-Arzheim

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13:00 Uhr bis Dienstende

Während des Umzugs wenden die Busse der Linie 10 im Bereich Haltestelle „Klausenbergweg”. Nach dem Umzug wenden die Busse bis Dienstende am Kreisverkehrsplatz “Am Kapellchen”.

Koblenz-Horchheim

Umzug von 14:11 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Mit kurzfristigen Behinderungen in der Emser Straße und in der Alten Heerstraße ist zu rechnen. Keine Umleitung. Die Feuerwehr regelt den Verkehr vor Ort.

Koblenz-Moselweiß

Umleitung in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Ab der Haltestelle „Blücherstraße“ fahren die Busse rechts durch die Blücherstraße – links Schlachthofstraße – Moseluferstraße bis Gülser Brücke. Die Rückfahrt erfolgt entsprechend der Hinfahrt. In der Zeit von ca.15:00 Uhr bis 17:00 Uhr fahren die Busse über Zufahrt Kurt-Schumacher-Brücke zur Moseluferstraße. Die Rückfahrt erfolgt anlog der Hinfahrt.

Koblenz-Wallersheim

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

Umleitung über Wallersheimer Weg bis Haltestelle „Herberichstraße“. Die Busse wenden über die Haltestelle „Max-Bär-Straße“. Während des Umzugs werden die Haltestellen der RMV angefahren. Die Haltestellen „August-Borsig-Straße“, „Kammertsweg“ und „Deutschherrenstraße“ werden bis Betriebsende nicht bedient.

Vallendar

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Die Linie 8 in Richtung Bendorf wird mit Teilsperrung der B42 im Bereich Vallendar Mitte über die Gegenfahrbahn zur Haltestelle „Vallendar Bahnhof“ geführt. Von dort aus erfolgt der reguläre Linienweg.

Bendorf-Sayn

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

Während des Umzuges fahren die Busse der Linie 8 über den regulären Linienweg bis zur Haltestelle „Bendorf Nord“. Anschließend wenden die Busse am Kreisverkehrsplatz („Koblenz-Olper-Straße“).

Höhr-Grenzhausen

Umzug um 13:11 Uhr

Von 11:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr wird die Linie 7 eingestellt.

Rosenmontag, 24. Februar 2020

Koblenz

Umzug um 12:11 Uhr

Umleitung ab 10:45 Uhr

Die Omnibusse der Linien 1, 2/12, 3/13, 4, 5/15, 6/16, 7, 8, 9 und 10 fahren an Rosenmontag nach dem Samstagfahrplan, die Linie 20 verkehrt nicht. Weiterhin werden Verstärkerbusse eingesetzt. Wegen des Rosenmontagszuges kommt es zu Veränderungen bei den Linien der Koblenzer Verkehrsbetriebe:

Mit Beginn der Innenstadtsperrung für den Rosenmontagszug gegen 10:45 Uhr werden folgende Linien umgeleitet bzw. verkürzt:

Die Linien 1 (BBS Moselweiß/Goldgrube, Altstadt), 2/12 (Karthause, Neuendorf/Wallersheim), 3/13 (Güls), 4 (Globus, Gewerbepark Bubenheim) 5/15 (Metternich), 6/16 (Rauental/Moselweiß).

Die Linien 6 (Linienast Horchheimer Höhe), 8 (Bendorf), 9 (Arenberg) und 10 (Arzheim) verkehren ab diesem Zeitpunkt von und bis zur Haltestelle Rhein-Mosel-Halle.

Besonderheiten einzelner Linien vor und während des Rosenmontagszuges:

Linie 1: Ab 9:00 Uhr wird die Altstadt nicht mehr angefahren (die Busse wenden am Stadttheater). Ab 10:45 Uhr verkehrt die Linie 1 zwischen BBS Beatusstr. und Bf Stadtmitte/Löhr-Center.

Linie 5 (Metternich – Zentrum – Oberwerth): ab 10:45 Uhr von Metternich kommend wird im Stadtzentrum nur die Haltestelle Bf Stadtmitte/Löhr-Center angefahren. Weiter geht es über die B9 direkt zum Stadtteil Oberwerth.

Nach Auflösung des Rosenmontagszuges und Reinigung der Straßen erfolgt die Wiederaufnahme des regulären Linienverkehrs.

Bendorf

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Ab 13:00 Uhr fahren die Busse der Linie 8 die ausgewiesene Umleitung ab Bendorf Nord über die B 42 und Vallendar nach Koblenz und zurück.

Dienstag, 25. Februar 2020

Koblenz-Immendorf

Umzug um 14:11 Uhr

Umleitung in der Zeit von 13:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

Die Busse der Linie 9 wenden an der Haltestelle “Ringstraße”. Nach dem Umzug erfolgt die Freigabe des Linienweges durch die Verkehrsaufsicht.

Die Aufhebung der jeweiligen Umleitungen erfolgt in Absprache mit Polizei und Stadtreinigung durch die Verkehrsaufsicht der Koblenzer Verkehrsbetriebe.



Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.02.2020