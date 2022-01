Die Koblenzer Stadtentwässerung saniert den Mischwasserkanal in der Von-Eyß-Straße und Grafenstraße im Stadtteil Horchheim in geschlossener Bauweise.

Die Sanierung beginnt im Bereich des öffentlichen Parkplatzes Von-Eyß-Straße und endet in der Grafenstraße kurz vor der Einmündung in die Müfflingstraße

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Beide Bauabschnitte werden ab dem 04.02.2022 bis Ende Februar 2022 nacheinander ausgeführt.

Die Sanierung in geschlossener Bauweise bedeutet, dass harzgetränkte Glasfaserschläuche in den bestehenden Kanal eingezogen werden und dort aushärten. Durch dieses Sanierungsverfahren sind keine Erdarbeiten erforderlich. Die Sanierung erfolgt in einzelnen Abschnitten und besteht aus Vor-, Haupt-, und Nachsanierung.

Wegen dieser Vorgehensweise wird die Baustelle in dem angegebenen Zeitraum nicht dauerhaft eingerichtet sein. Die erforderlichen Sperrungen werden außerhalb der normalen Arbeitszeiten wieder aufgehoben.

Ein Großteil der Sanierung findet auf privatem Gelände statt. Für den Einbau des Schlauchliners in der Grafenstraße ist allerdings eine Vollsperrung für die Durchführung der Arbeiten erforderlich. Für den Einbau ist die 6. KW 2022 vorgesehen. Über den genauen Tag werden die betroffenen Anlieger durch die Baufirma informiert.

Einzelne Grundstücke in dem vollgesperrten Bereich können nicht direkt angefahren werden.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass es verfahrensbedingt durch die Verwendung von Polyester-Harzen zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht nicht.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz