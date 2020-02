Kanalsanierung Roonstraße – zweiter Bauabschnitt

Der städtische Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat mit der Sanierung der Mischwasserkanäle in der Roonstraße begonnen. Der erste Bauabschnitt wurde bereits im Zeitraum der 47. bis 49. KW 2019 abgeschlossen. Der abschließende, zweite Bauabschnitt soll im Zeitraum der 10. bis einschl. der 13. KW 2020 ausgeführt werden.

Die Arbeiten beginnen bei Hausnummer 40 und enden im Kreuzungsbereich Mainzer Straße.

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, werden die Arbeiten tagsüber außerhalb des Berufsverkehrs und nachts erfolgen.

Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Roonstraße durchgängig befahrbar. Die Arbeiten erfolgen teilweise unter halbseitiger Sperrung. In den Aufstellbereichen der Sanierungsfahrzeuge werden rechtzeitig Halteverbotsschilder aufgestellt. Um entsprechende Beachtung wird gebeten, damit die Arbeiten zügig umgesetzt werden können.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 27.02.2020