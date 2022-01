Die Koblenzer Stadtentwässerung saniert den Mischwasserkanal in der Lorenz-Kellner-Straße und in der Eduard-Müller-Straße in geschlossener Bauweise.

In der Lorenz-Kellner-Straße erfolgt die Sanierung von der Foelixstraße bis zur Eduard-Müller-Straße. Die Eduard-Müller-Straße wird von der Beatusstraße bis zur Bogenstraße saniert.

Die Arbeiten beginnen am 31.01.2022 und sollen planmäßig bis Ende Februar abgeschlossen sein.

Die Sanierung erfolgt in geschlossener Bauweise, also durch Einziehen von harzgetränkten Glasfaserschläuchen. Durch dieses Sanierungsverfahren sind keine Erdarbeiten erforderlich und die Baustelle wird in dem angegebenen Zeitraum nicht dauerhaft eingerichtet sein.

Im Kreuzungsbereich Lorenz-Kellner-Straße/Dominicusstraße ist für die Durchführung der Arbeiten eine Vollsperrung erforderlich. Diese wird nur für die Dauer der Arbeiten eingerichtet und außerhalb der normalen Arbeitszeiten wieder aufgehoben.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Bewohnerschaft und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass es verfahrensbedingt durch die Verwendung von Polyester-Harzen zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht aber nicht.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz