Kanalprüfung in der Südallee

Im Zeitraum vom 12. bis 14.02.2020 werden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Dichtigkeitsprüfungen an den neu verlegten Hausanschlussleitungen in der Südallee zwischen Johannes-Müller-Straße und Rizzastraße durchgeführt.

In diesem Zeitraum kann es zu geringfügigen Einschränkungen kommen. Die Koblenzer Stadtentwässerung bittet um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.02.2020