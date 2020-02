Über ein Auto gelaufen…

Koblenz (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Koblenzer Moltkestraße, Höhe Haus-nummer 16, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Eine bislang unbekannte Person lief über das Fahrzeug und beschädigte dadurch die Motorhaube. Auf dem Fahrzeug konnte die Polizei Schuhspuren sichern. Da es derzeit weiter keine Hinweise zum Täter gibt, bittet die Polizei Koblenz um Zeugenhinweise unter der 0261 103-0.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.02.2020