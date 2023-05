Die Stadtbücherei lädt am Montag, 22. Mai, von 15:30 bis 16:15 Uhr, zu einem Erzähltheater mit dem Kamishibai für Kinder von drei bis sechs Jahren ein.

Gezeigt wird die beliebte Bilderbuchgeschichte „Der Grolltroll“, geschrieben von Barbara van den Speulhof, illustriert von Stephan Pricken, nach einer Idee von Aprilkind. An manchen Tagen klappt gar nichts. Immer wieder kracht die blöde Hütte zusammen, obwohl sich der kleine Troll so viel Mühe beim Bauen gibt. Auch die Äpfel wollen nicht vom Baum fallen und die Papierboote versinken eins nach dem anderen. Das macht den kleinen Troll furchtbar wütend. Zum Grollen wütend. Als er seine Wut an seinen Freunden auslässt, reicht es ihnen: sie gehen….. Ob der kleine Grolltroll seine Freunde für immer vergrollt hat?

Der Eintritt ist frei. Es wird um Voranmeldung gebeten.

Die Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, ist telefonisch unter 06742/103-11 und per eMail unter stadtbuecherei@boppard.de erreichbar.

Weitere Infos unter www.stadtbuecherei-boppard.de und zu den Öffnungszeiten: montags und freitags jeweils von 10.00 bis 14.00 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr.