Toilette bis auf Weiteres geschlossen

Lahnstein. Am Nachmittag des 11. Mai kam es zu einem Brand im öffentlichen WC am Salhofplatz, der zu erheblichen Schäden führte. Das Feuer wurde im Papierkorb auf der Herrentoilette gelegt, wodurch auch der darüber befindliche Papierspender in Brand geriet. Das Verbrennen des PVC-Materials führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich über das gesamte Kellergeschoss ausbreitete. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 10.000,00 Euro geschätzt.

Infolgedessen lagerte sich schwarzer Ruß an den Decken, Wänden und Böden ab, der von einer Fachfirma ordnungsgemäß entfernt werden muss. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten der Toilettenanlage bis auf Weiteres untersagt und nicht mehr möglich, da aufgrund der entstandenen Rauchgase eine Gesundheitsgefährdung besteht. Ein entsprechendes Hinweisschild wurde an der Eingangstür der WC-Anlage angebracht.

Bildunterzeile: Brandstiftung verursachte massive Schäden im öffentlich WC am Salhofplatz, sodass es bis auf Weiteres nicht nutzbar ist. (Fotos: Christoph Maier / Stadtverwaltung Lahnstein)