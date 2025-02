22.2. – 1.6.2025

Eröffnung: Freitag, 21.2.2025 l 19 Uhr

Die Dauerausstellung des Mittelrhein-Museums endet mit dem Raum für gegenstandslose Kunst. Die dort vertretenen Werke zeigen künstlerische Positionen, die bereits in den 1960er Jahren entwickelt wurden. Man könnte fast meinen, das Mittelrhein-Museum sammle gar keine zeitgenössische Kunst. Das stimmt so allerdings nicht: Schon immer wurden Werke lebender Künstler angekauft oder kamen durch Schenkungen ins Haus. Entgegen aller historischen Einschnitte mit teilweise dramatischen Folgen für das Museum blieb es bis heute dabei.

Das Team des Mittelrhein-Museums hat es sich trotz des nicht vorhandenen Ankaufsetats zur Aufgabe gemacht, auch in der Zukunft die bestehende Sammlung um Werke von zeitgenössischen Kunstschaffenden zu ergänzen und diese in den wechselnden Ausstellungen zu präsentieren.

Exemplarisch hierfür steht das Werk Bogen. Koblenzer Tuch von Susanne Krell, das die bewegte Geschichte unserer Sammlung zeigt. Es entstand im Jahr 2008, als die Baugrube für das neue Museum am Zentralplatz ausgehoben wurde. Aus diesem Anlass suchte die Künstlerin die zehn verschiedenen Orte auf, die die Städtische Kunstsammlung im Laufe ihres Bestehens beherbergt hatten. 2013 gelangte es schließlich als Schenkung durch den Verein der Freundinnen und Freunde des Mittelrhein-Museums und des Ludwig Museums zu Koblenz e.V. in die neu konzipierte Dauerausstellung im Forum Confluentes. Es zählt zu den bis jetzt noch eher wenigen zeitgenössischen Exponaten, die die aktuelle Kabinettausstellung in den Fokus stellen möchte.

Gezeigt werden folgende 14 Künstlerinnen und Künstler, deren Werke entweder durch Ankäufe, Schenkungen oder als Leihgaben Teil der Städtischen Kunstsammlung wurden:

Martine Andernach, Christel Bak-Stalter, Andreas Bruchhäuser, Eva Maria Enders, Peter Goehlen, Firouzeh Görgen-Ossouli, Elisabeth Hansen, Thomas Kohl, Susanne Krell, Titus Lerner, Sophia Pechau, Aloys Rump, Robert Schneider und Jürgen Waxweiler.

Veranstaltungen

Ausstellungsrundgang mit den Künstlerinnen Eva Maria Enders und Firouzeh Görgen-Ossouli sowie den Kuratoren Dipl. Päd. Nora Löhr und Aaron Scherer M. A.

So, 23.2.2025 l 15 Uhr

Sonderführung mit Peter Paul Pisters M.A.

So, 16.3.2025 l 15 Uhr

Live-Painting-Aktion mit Titus Lerner

Internationaler Museumstag 2025

So, 18.5.2025 l Der Eintritt ins Mittelrhein-Museum und die Teilnahme an den Veranstaltungen sind zu diesem Anlass frei.

Ausstellungsrundgang mit den Künstlern Andreas Bruchhäuser und Aloys Rump sowie dem Direktor des Mittelrhein-Museums Dr. Matthias von der Bank

So, 1.6.2025 l 11 Uhr

Wenn nicht anders angegeben, betragen die Kosten für die Veranstaltungen jeweils 3,- € / erm. 2,- € zzgl. Museumseintritt.

Bildunterschriften

1 l Susanne Krell l Bogen. Koblenzer Tuch l 2008 l VG Bild-Kunst, Bonn 2025 l Foto: MRM/ Thomas Hardy