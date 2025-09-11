Anna Erben und Justus Hickmann starteten erstmals in der Altersklasse U14

In Remagen fand erneut der traditionsreiche Bonsai-Cup statt, bei dem zahlreiche Nachwuchsjudoka aus der Region ihr Können unter Beweis stellten. Mit dabei waren auch zwei junge Judoka des SV Urmitz, die zum ersten Mal in der Altersklasse U14 antraten: Anna Erben und Justus Hickmann.

Für Anna Erben war es nicht nur das erste Turnier in der neuen Altersklasse, sondern auch eine echte Bewährungsprobe. In der Gewichtsklasse bis 40 kg traf sie auf zwei Gegnerinnen. Im Auftaktkampf musste sie sich einer erfahrenen Kämpferin vom Kim Chi Wiesbaden geschlagen geben. Doch Anna ließ sich davon nicht entmutigen und zeigte im zweiten Kampf gegen ihre Kontrahentin vom TB Andernach großen Kampfgeist. Mit einem souverän angesetzten Haltegriff sicherte sie sich ihren ersten Sieg in der U14 – und setzte so ein starkes Zeichen für ihr vorhandenes Potenzial.

Auch Justus Hickmann wagte sich erstmals in der Altersklasse U14 auf die Matte. In der Gewichtsklasse über 60 kg trat er gegen zwei körperlich starke Gegner an – einen Judoka aus Remagen und einen weiteren aus Mendig. Trotz der Herausforderung zeigte Justus in beiden Kämpfen viel Einsatz und konnte wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihm auf seinem weiteren sportlichen Weg zugutekommen werden.

Die Judoabteilung des SV Urmitz ist stolz auf ihre jungen Athleten, die mit Mut und Engagement ihre ersten Schritte in der neuen Altersklasse gemacht haben. Mit diesen positiven Eindrücken blickt der SV Urmitz optimistisch auf die kommenden Turniere und freut sich auf weitere spannende Kämpfe seiner jungen Judoka.

Zu den Fotos:

1: Die jungen Urmitzer Judoka Anna Erben und Justus Hickmann starteten erstmals in der Altersklasse U14. Foto SV Urmitz, Alexandra Clemens

2+3: Die junge Urmitzer Judoka Anna Erben bewies Kampfstärke. Foto SV Urmitz, Alexandra Clemens