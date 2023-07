Landesförderung verlängert: Landkreis Neuwied bleibt für weitere zwei Jahre MINT-Region

Kreis Neuwied. Der Landkreis Neuwied erhält als MINT-Region für weitere 2 Jahre finanzielle Unterstützung durch das Land. „Unsere bisherige Arbeit und die eingereichten Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung haben die Jury überzeugt“, äußert sich Landrat Achim Hallerbach zufrieden.

MINT, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bereits in den Jahren 2020 bis 2022 wurden über das Bildungsbüro der Schulabteilung vielerlei Vernetzungsprojekte mit den unterschiedlichsten MINT-Akteuren, wie Schulen, Hochschulen und Universitäten sowie Unternehmen initiiert. „In den kommenden 2 Jahren wird es darum gehen, die in verschiedenen Fachbereichen angesiedelten MINT und BNE- Angebote (Bildung für nachhaltige Entwicklung) der Kreisverwaltung Neuwied für Schulen, Kitas und außerschulische Lernorte zu bündeln und damit besser zugänglich und leichter abrufbar zu machen“, so Achim Hallerbach weiter. So bieten innerhalb der Kreisverwaltung allein 5 verschiedene Fachbereiche, wie das Kreismedienzentrum, das Marketing des Abfallwirtschaftsbetriebes AöR, die Stabstelle Energie, Klima, Umwelt, der außerschulische Lernort Linkenbach und das Bildungsbüro MINT-bezogene Angebote für Kinder und Jugendliche an. Über das Ada-Lovelace-Kompetenzzentrum gibt es darüber hinaus spezielle Angebote für Mädchen als besondere Zielgruppe.

In diesem Jahr soll mit dem Aufbau eines MINT-Klimaschutz-Informationsportals in Kooperation mit einer Informatik-Profilklasse einer weiterführenden Schule oder berufsbildenden Schule begonnen werden. Die Fachbereiche packen zur Zeit „Thementonnen“ die von den Schulen nach den Sommerferien für den Unterricht ausgeliehen werden können. Der Themen-Warenkorb, der künftig über das Informationsportal buchbar sein wird, wird kontinuierlich erweitert. Die Schulen erhalten zu Beginn des neuen Schuljahres dazu ausführliche Informationen.

Als erstes geht es mit dem Workshop „Mit Hightech in die Zukunft – Ceramics for Future“ am Campus Höhr-Grenzhausen los. Er findet bereits in der ersten Ferienwoche am 26. und 27.Juli statt. Hier können sich MINT-interessierte Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren ab sofort anmelden. Vom 23.08- bis 25.08.2023 findet am Campus Koblenz ein „Klimaworkshop“ ebenfalls für Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren statt. Weitere Infos und Anmeldungen zu beiden Workshops erfolgen über die Homepage der Hochschule Koblenz https://www.hs-koblenz.de/hochschule/diversity-beratung/ada-lovelace-projekt/alp-sommerferienkurs. Die Fahrtkosten können über das Bildungsbüro der Schulabteilung bei Andrea Oosterdyk 02631-803161 geltend gemacht werden.

Für Oberstufenschülerinnen werden an der Hochschule Koblenz von September bis November 2023 „MINT-Samstage“ zur Studienorientierung angeboten. Auch hier übernimmt das Bildungsbüro die entstehenden Fahrtkosten