Lahnstein. In den vergangenen Monaten führte der Verein Akademie Junges Land in enger Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendkulturzentrum (JUKZ) im Auftrag der Stadt Lahnstein die umfassende Sozialraumanalyse „Lahnstein Level Up“ durch, um die Lebenssituation und Bedürfnisse der in Lahnstein lebenden Jugendlichen besser zu verstehen und langfristig zu verbessern.

Dabei wurde sich unter anderem mit dem Angebot für Jugendliche in der Stadt, den Möglichkeiten zur politischen Beteiligung der Jugendlichen und deren Zukunftsvisionen auseinandergesetzt.

Am 04. Juli wurden im JUKZ erste Ergebnisse anhand von Schautafeln gezeigt. So wurden etwa die Antworten aus Interviews mit Jugendlichen zusammengefasst gezeigt. Zudem konnten die Besucher an verschiedenen Stationen weiter eigene Ideen und Impulse für eine gelungene Jugendarbeit einbringen.

Die Endergebnisse mit Handlungsempfehlungen sollen in die städtische Arbeit einfließen, sodass man durch ein besseres Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen Lahnstein attraktiver für sie gestalten kann.

Bildunterzeile:

Bild 1: In entspannter Atmosphäre wurde im JUKZ über eine Verbesserung der Situation für Jugendliche gesprochen.