Jugendtreff Arzheim erhält Spende

Seit seiner Eröffnung 2022 erfreut sich der Jugendtreff Arzheim großer Beliebtheit. Die vom Jugendamt der Stadt Koblenz betreute Begegnungsstätte, die an zwei Nachmittagen pro Woche ihre Pforten öffnet, hat sich zu einem Magneten für die Generation der 9- bis 12-Jährigen entwickelt. Ein großer Spieltisch, ein Kicker, eine gemütliche Couchecke mit Playstation und eine Musikanlage für den passenden Sound, alles untergebracht in den farbenfroh umgestalteten Räumlichkeiten des ehemaligen Ortsvorsteherbüros am „Spillesje“: Viel mehr braucht es offenbar nicht, um Arzheimer Jugendliche glücklich zu machen – und zumindest mit einem Bein in der Heimat zu halten.

„Gerade für die Brückengeneration zwischen Grund- und Sekundarschule ist so eine Einrichtung in Arzheim, wo es keine weiterführenden Schulen gibt, Gold wert“, betont Jörg Parschau, Vorsitzender des Dorfverschönerungsvereins „Arzheimer für Arzheim e. V.“. Dem 2008 gegründeten Verein, der sich der Förderung der Lebensqualität in dem nach wie vor dörflich geprägten Koblenzer Höhenstadtteil verschrieben hat, war die gute Arbeit des Jugendtreffs bereits im vergangenen Herbst eine Spende vom 500 € wert. Mit diesem Betrag konnten unter anderem neue Gesellschaftsspiele, Mal- und Bastelmaterialien sowie verschiedene Einrichtungsgegenstände für den Treff angeschafft werden.

Für diese Spende bedankte sich der Jugendtreff nun mit einem gemeinsamen Grillfest an der Arzheimer Grillhütte Waldesruh. Das gut besuchte Fest brachte mehrere Generationen zusammen und wurde bei lauschigem Maiwetter ein voller Erfolg.

Foto (: Dorfverschönerungsverein „Arzheimer für Arzheim e. V.“: Die städtische Sozialarbeiterin Vanessa Retrayt (untere Reihe, 2. v. li.) und Werkstudentin Lina Ahmed Omer (untere Reihe, 2. v. re.), Betreuerinnen des Arzheimer Jugendtreffs, freuen sich mit ihren Schützlingen über die Spende des Dorfverschönerungsvereins, überreicht von Vereinsvorstand Jörg Parschau (untere Reihe, 1. v. li.) und -kollege Werner Urbann (untere Reihe, 1. v. re.).