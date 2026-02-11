Junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren können ihre Anliegen beim Projekt „Create:Space“ besprechen

Lahnstein. Wie erleben Jugendliche ihre Stadt und was fehlt ihnen konkret? Dieser Frage geht das studentische Jugendbeteiligungsprojekt Create:Space – Mach dir Platz in deiner Stadt bereits seit September 2025 in Lahnstein nach. Zum Abschluss des Projekts sind am Samstag, 21. Februar 2026 Interessierte herzlich ins Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung eingeladen.

Ab 14:30 Uhr haben junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren die Möglichkeit, direkt mit Oberbürgermeister Lennart Siefert ins Gespräch zu kommen. In einem offenen Austausch werden Ideen, Anliegen und Perspektiven junger Menschen diskutiert. Ziel der Veranstaltung ist es, deren Sichtweisen aktiv in den kommunalpolitischen Dialog einzubringen.

Bereits ab 11:00 Uhr beginnt ein vorbereitendes Warm-up für Jugendliche mit einer gemeinsamen Pizza-Pause. In einem geschützten Rahmen werden Themen gesammelt, Fragen formuliert und eigene Positionen gestärkt, die anschließend in den Austausch am Nachmittag einfließen.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf Instagram unter @createspace_lahnstein.

Jugendliche aus Lahnstein sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Perspektiven einzubringen. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein, KI-generiert)