Jugend- und Sozialempfang der Stadt Koblenz im September

Bereits seit 1994 lädt der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz zum Jugend- und Sozialempfang engagierte Bürgerinnen und Bürger ein, die haupt- und ehrenamtlich im Jugend- und Sozialbereich tätig sind, um ihnen für ihr vielfältiges Mitwirken zu danken. Organisiert wird der jährliche Empfang durch das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Anders als in den Jahren zuvor wird der Jugend- und Sozialempfang dieses Jahr nicht im Januar, sondern im September im Haus Horchheimer Höhe stattfinden. Der Versand der Einladungen an die entsprechenden Akteure wird rechtzeitig erfolgen.

Angesichts der großen Bedeutung des Ehrenamtes für die Gesellschaft, verleiht der Oberbürgermeister gemeinsam mit der Bürgermeisterin zu diesem Anlass seit 2006 die Ehrennadel für soziales Engagement der Stadt Koblenz. Sie wird an Personen vergeben, die sich in besonderem Maße verdient gemacht haben und von einer speziellen Jury nominiert wurden. Die Auszeichnung wird an bis zu 6 Bürgerinnen und Bürger der Stadt verliehen – je 3 Ehrennadeln im Bereich „Jugend“ (14 bis 26 Jahre) und im Bereich „Erwachsene“ (ab 27 Jahren). Die Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung der Stadt bringen damit ihren Dank und ihre Anerkennung für das herausragende Engagement zum Ausdruck.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.01.2020