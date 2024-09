Katzenflut beschäftigt die Koblenzer Einrichtung – Effekte der Schutzverordnung der Stadt sind noch nicht spürbar

Koblenz. Katzenflut im Koblenzer Tierheim – der Sommer hat deutliche Spuren in der Einrichtung hinterlassen: Mehr als 100 Katzen beherbergen die Heimleiterinnen Kirstin Höfer und Christiane Zerfass aktuell, darunter viele Katzenbabys und trächtige Katzendamen. Der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete und Stadtratsmitglied Josef Oster war zum wiederholten Mal zu Gast bei den Tierfreunden. „Für unsere Stadt spielt das Tierheim eine wichtige Rolle“, erklärt der Abgeordnete. „Mir liegt am Herzen, dass die Dinge hier rund laufen.“

Die Einrichtung hat einen Vertrag mit der Stadt, der das Tierheim dazu verpflichtet, sichergestellte Tiere aufzunehmen. Damit übernehmen Kirstin Höfer und ihr Team eine wichtige Aufgabe. Außerdem haben Tiere, die aus dem Heim vermittelt wurden, ein lebenslanges Rückkehr-Recht. Doch die Einrichtung ist chronisch voll.

Bei den Katzen sind es vor allem die verwilderten Tiere, die sich eifrig fortpflanzen, teils unter schlimmen Krankheiten leiden und durch ihre Raubzüge gegen Vögel, Nager und Amphibien auch für die Naturschutz problematisch sind. „Da hat Koblenz mit der Katzenschutzverordnung schon einen wichtigen Schritt getan“, räumt Kirstin Höfer ein. „Aber noch sind positive Effekte nicht spürbar.“ Die im März 2023 in Kraft getretene Verordnung verpflichtet Katzenhalter, ihre Freigänger-Tiere zu kastrieren und zu chippen. Internet-Käufe von Hunden aus zweifelhaften Züchtungen seien ebenfalls ein großes Problem.

Auch die Bundestierschutzbeauftragte Ariane Désirée Kari hat das längst erkannt. Aus ihrer Sicht spiegeln die Tierheime die Schwierigkeiten der Heimtierhaltung in Deutschland. „Mangelnde Sachkunde von Tierhaltenden, Spontankäufe, auch verstärkt durch den illegalen Welpenhandel, sowie hohe Kosten durch Folgen von Qualzucht sind wichtige Gründe dafür, dass die Tiere überhaupt erst in den Tierheimen landen“, so die Amtstierärztin.

Der Koblenzer Abgeordnete hat nun Kontakt zu Ariane Kari aufgenommen, um sich mit ihr über die Situation auszutauschen.

Viele weitere Infos zum Koblenzer Tierheim gibt’s auf der Homepage www. www.tierheim-koblenz.ev-web.de

Text: Michaela Cetto Fotos: Michaela Cetto (Katzen) und Marcel Willig (Josef Oster und Kirstin Höfer)

Bildtext: Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster ist gern zu Besuch im Koblenzer Tierheim, das für die Stadt wichtige Aufgaben übernimmt. Mit Tierheimleiterin Kirstin Höfer tauscht er sich regelmäßig über die Herausforderungen aus.