Gewinnt die Kita-Sozialarbeit des Rhein-Lahn-Kreises den Deutschen Kita-Preis in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“?

Lahnstein/Berlin. Gute Nachricht aus Berlin: Die Kita-Sozialarbeit des Rhein-Lahn-Kreises der Caritas mit Sitz in Lahnstein ist für den Deutschen Kita-Preis 2026 nominiert. In der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“ hat es die Einrichtung im Rennen um die Auszeichnung in die nächste Runde geschafft. Darüber informiert der Wahlkreisabgeordnete Josef Oster (CDU). „Der Preis würdigt besondere Qualität in der frühen Bildung der Kinder“, sagt Oster. „Das ist fundamental, weil sie den Grundstein für die gesamte Bildungsbiografie legt. Ich freue mich, dass im Rhein-Lahn-Kreis so gute Arbeit geleistet wird.“

Deutschlandweit stehen 15 Kitas und 15 Bündnisse auf der Nominierungsliste. Fachleute der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Berliner Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung sowie von Welt:Stadt:Quartier – Institut für Bildung, Forschung und Entwicklung wählten diese aus rund 620 Bewerbungen aus. „Wir haben erneut viele bemerkenswerte Bewerbungen erhalten und sind begeistert, wie vielfältig und engagiert gute Qualität in der frühen Bildung gelebt wird. Die Nominierten haben uns besonders beeindruckt, ihre Ansätze und Arbeitsweisen setzen wichtige Impulse und sind eng an den aktuellen Lebenswelten von Kindern ausgerichtet“, betont Eva Wingerter-Knoke, Programmleitung des Deutschen Kita-Preises.

In den kommenden Wochen nehmen die Fachleute die Arbeit der Nominierten genauer unter die Lupe. Auf Basis erweiterter Bewerbungsunterlagen und digitaler Interviews verschaffen sie sich ein fundiertes Bild der pädagogischen Qualität. Bis Ende Juni bestimmen sie jeweils acht Finalisten in den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“. Im November entscheidet schließlich eine Jury, wer den Deutschen Kita-Preis 2026 erhält. Klare Sache, dass Josef Oster der Einrichtung aus seinem Wahlkreis fest die Daumen drückt.

Das ist der Deutsche Kita-Preis

Die Auszeichnung wird seit 2018 vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gemeinsam mit weiteren Partnern vergeben. Ausgezeichnet werden Einrichtungen und Netzwerke, die die Bedürfnisse und Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen, Kinder, Familien und Mitarbeitende einbeziehen sowie ihre Arbeit gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Sozialraum kontinuierlich weiterentwickeln.

Der Deutsche Kita-Preis ist mit 110.000 Euro dotiert: Die Erstplatzierten erhalten je 25.000 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten 15.000 Euro und 10.000 Euro. Alle weiteren Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis von 1.000 Euro.