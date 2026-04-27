Die Johanniter am Mittelrhein haben erneut wohnungslosen Menschen in Koblenz geholfen. An Orten wie dem Koblenzer Hauptbahnhof, der Herz-Jesu-Kirche und dem Zentralplatz verteilte die Hilfsorganisation unter anderem Essenspakete, warme Getränke, Schlafsäcke und Schuhe. Das Projekt wird vollständig aus Spenden finanziert.

Koblenz. Der Regionalverband Mittelrhein der Johanniter-Unfall-Hilfe hat wohnungslose Menschen in Koblenz wieder mit Lebensmitteln, Kleidung, Schlafsäcken, Powerbanks und weiteren Hilfsgütern unterstützt. Im Rahmen der aufsuchenden Wohnungslosenhilfe machte die Hilfsorganisation an Orten wie dem Koblenzer Hauptbahnhof, der Herz-Jesu-Kirche und dem Zentralplatz Halt.

„Bereits nach unserer ersten aufsuchenden Hilfsaktion an Weihnachten war uns klar, dass wir wohnungslose Menschen in Koblenz ganzjährig unterstützen werden“, erklärt Christian Görg, Regionalvorstand am Mittelrhein.

„Wir fragen die Menschen vor Ort nach ihren Bedürfnissen und richten unsere aufsuchende Wohnungslosenhilfe danach aus.“

Mitarbeitende spenden Schuhe

Die aufsuchende Wohnungslosenhilfe wird vollständig über Spenden finanziert. Die Mitarbeitenden der Johanniter engagieren sich ehrenamtlich. Aber auch darüber hinaus unterstützen sie pragmatisch:

„Uns fiel auf, dass viele wohnungslose Menschen in Koblenz ohne Schuhe unterwegs sind. Nach einem Aufruf an unsere Kolleginnen und Kollegen konnten wir viele Schuhe sammeln und aufbereiten, die wir nun kostenlos anbieten können“, sagt Tobias Zimmermann, Bereichsleitung Presse und Öffentlichkeit am Mittelrhein. „Entscheidend für den langfristigen Erfolg unserer aufsuchenden Hilfe sind jedoch finanzielle Spenden. Jeder Euro zählt und fließt eins zu eins in die Finanzierung der nächsten Wohnungslosenhilfe.“

Die aufsuchende Wohnungslosenhilfe wird weiter ausgebaut. Wer gemeinsam mit den Johannitern am Mittelrhein wohnungslosen Menschen in Koblenz helfen möchte, kann die Hilfsorganisation mit einer Spende unter dem Verwendungszweck „Wohnungslosenprojekt“ an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (IBAN: DE12 3702 0500 0020 2181 11, BIC: BFSWDE33XXX) unterstützen.