Kinderfreundliche Kommune Neuwied:

Pilotprojekt des DRK an städtischer Grundschule

Gefahren erkennen, den Notruf wählen und Erste Hilfe leisten: Was für Erwachsene schon eine Herausforderung ist, lernen Kinder in Neuwied nun bereits im Grundschulalter. Und das sehr erfolgreich – denn die Inhalte werden kindgerecht vermittelt. Das Projekt „Superhelfer“ ist eine Kooperation der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Rotkreuz Stiftung Koblenz ist Initiatorin dieses methodisch-didaktische Konzeptes zur kindgerechten Heranführung an die Grundlagen der Ersten Hilfe. Spannende, experimentelle Themen, die den Schulalltag auflockern und das Miteinander fördern. Die erste Schule, an der nun in Neuwied kleine Superhelfer ausgebildet werden, ist die Sonnenlandschule.

Kurze Lerneinheiten und ein pädagogisches Konzept, das spielerisch Wissen vermittelt, sind das Erfolgsrezept der Superhelfer-Ausbilderin Daniela Köhler. Mit den Sonnenland-Kindern hat sie bereits zwei Module erarbeitet: Im Modul „Hygiene“ lernten die Kinder, dass Bakterien und Keime Krankheiten auslösen können und wie eine Übertragung verhindert wird. Zum Beispiel, indem die Hände sehr gründlich gewaschen werden. Dabei hilft der Händewasch-Song, den die Kinder gemeinsam eingeübt haben. Im Modul „Notruf“ lernten sie, was ein Notfall ist, wen man um Hilfe rufen kann, ob das auch ein Kind kann und wie man einen Notruf absetzt. Und beim Modul „Verbände“ lernen die Kinder den Umgang mit Verbandsmaterial – vom Pflaster um den kleinen Finger bis zum Kopfverband. Letzteren durften sie dann auch Bürgermeister Peter Jung und den weiteren Unterstützern des Projektes bei einem Ortstermin in der Sonnenlandschule anlegen.

„Ich bin beeindruckt, wie viel die kleinen Ersthelfer schon gelernt haben“, lobt Bürgermeister Jung, und betont: „Das Projekt in der Sonnenlandschule ist erst der Anfang. Wir haben uns mit dem DRK gemeinsam das Ziel gesetzt, dass alle Grundschulkinder in Neuwied zu Superhelfern ausgebildet werden sollen.“ Auch das gehöre zum Gesamtkonzept „Kinderfreundliche Kommune Neuwied“, dass Kinder wichtige Fähigkeiten über den klassischen Schulstoff hinaus lernen können und Selbstwirksamkeit erfahren.

Starke Kooperation für starke Kinder

Ermöglicht wird das für die teilnehmenden Schulen kostenfreie Projekt „Superhelfer“ dank finanzieller Unterstützung durch die Sparkasse Neuwied, die Steuerberater Jakobs und Dingel und den unermüdlichen Einsatz des DRK-Teams.

Zum Foto:

Die kleinen „Superhelfer“ der Sonnenlandschule demonstrierten, was sie gelernt haben, und übten Erste Hilfe an Bürgermeister Peter Jung (2. von rechts) und (von links) Nadine Hahn, Johanna Grevenich (beide DRK Superhelfer gGmbH Koblenz), Heike Born (Amt für Schule und Sport), Christian Jakobs (Steuerberater Jakobs und Dingel), Thomas Paffenholz (Vorstand Sparkasse Neuwied), Ulrike Piel-Schilling (Geschäftsführerin Superhelfer gGmbH), Dr. Armin Rieger (Präsident DRK Kreisverband Neuwied), Marco Bust (Geschäftsführer DRK Kreisverband Neuwied), Martin Maser (Geschäftsführer Superhelfer gGmbH und Geschäftsführer DRK Koblenz), Daniela Köhler (DRK Kreisverband Neuwied und Superhelfer-Expertin) und Ina Mang (Schulleiterin Sonnenlandschule).

Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier