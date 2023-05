Raderlebnistag für die ganze Familie am 18. Juni

Bendorf-Sayn. Am Sonntag, 18. Juni, erleben Radfahrer, Inlineskater und Wanderer die reizvolle Landschaft entlang des Saynbachs wieder einmal autofrei.

Beim 28. Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“ kann die Route von Sayn über Isenburg, Kausen, Breitenau, Deesen, Ellenhausen nach Selters zwischen 10 und 18 Uhr ungestört erobert werden, die Straßen sind von 9 bis 19 Uhr für den motorisierten Verkehr voll gesperrt.

Alle beteiligten Orte entlang der 25 km langen Strecke bieten in ihren Aktionszonen eine bunte Mischung aus Spiel, Sport, Spaß und kulinarischen Genüssen.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung in diesem Jahr in Bendorf-Sayn. Um 10 Uhr geben die Bürgermeister Christoph Mohr (Bendorf), Oliver Götsch (VG Selters), Michael Merz (VG Ransbach-Baumbach) und Manuel Seiler (VG Dierdorf) den Startschuss.

Der Biergarten „Sayner Scheune“ sorgt mit zünftigen Speisen und Getränken für Genuss, das Funkencorps Sayn tischt hausgemachten Kaffee und Kuchen auf. Und falls es mal zu einer Panne kommt, hilft Radsporttechnik Wegner gerne.

Von 11 bis 14.30 Uhr spielt der Musikverein Stromberg und von 15 bis 17.30 Uhr ist Andreas Nilges für die musikalische Unterhaltung zuständig. Die Bendorfer Touristinfo informiert über den Stadtteil Sayn und seine Sehenswürdigkeiten, die man auch am 18. Juni erkunden kann.

Fürstenschloss und Schmetterlinge, der Kletterwald Sayn, die Sayner Hütte und die Heins Mühle sind geöffnet.

Entlang des Saynbachs führt der Weg nach Isenburg. Hier lockt leckeres Essen aus der Feldküche, Bratwurst aus der Riesenpfanne und Pommes, Kaffee und Kuchen sowie eine Hüpfburg für Kinder. Die VG Dierdorf ist mit einem Infostand vertreten.

In Kausen erwartet die Radlerinnen und Radler Live-Musik und zur Mittagszeit gibt es den köstlichen Kausener Deppekuchen sowie weitere Speisen und Getränke.

Die nächste Station ist Breitenau. Hier finden hungrige und durstige Gäste an der Kreuzung Im Sayntal/Ecke Hauptstraße den Imbiss der Familien Frank und Spang.

In Deesen präsentiert die Chorgemeinschaft „Haiderbach“ ein buntes Programm mit Live-Musik, Kinderbelustigung, Getränken und Speisen. In der Lindenbergstraße servieren die Angelfreunde Haiderbach Forellen und Fischgerichte, Erfrischung bietet leckere Westwood Ice Cream.

Auf dem Dorfplatz unter der Kastanie in Ellenhausen bietet die Ortsgemeinde heißen Würstchen, Kaffee, Kuchen und Getränke an.

Nach 25 Genusskilometern – am Ziel in Selters, lädt der reich mit Ständen bestückte Marktplatz mit einem bunten Programm zum Verweilen ein. Morgens haben Radler die Möglichkeit, um 9.30 Uhr am ökumenischen Fahrradgottesdienst mit anschließender Fahrradsegnung teilzunehmen. Um 11 Uhr beginnt ein attraktives Bühnenprogramm. Auf dem Marktplatz gibt es allerlei Köstlichkeiten, Verkaufsstände und Mitmachaktionen.

Die Sicherheit entlang der Strecke ist auch in diesem Jahr durch den Einsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei und Ordnungsdiensten gewährleistet. Auch wenn es in den letzten Jahren glücklicherweise nur selten zu Unfällen gekommen ist, werden die Teilnehmenden zur eigenen Sicherheit gebeten, Helme zu tragen.

Ausreichende Parkmöglichkeiten sind in Bendorf, Sayn und Selters vorhanden.

Alle Höhepunkte und Einkehrmöglichkeiten auf der Strecke sind in einem Flyer zu finden, der in den Tourist-Informationen der Veranstalter oder als Download im Internet unter

www.jedem-sayn-tal.de erhältlich ist.

Der 18. Juni ist in Bendorf und Selters auch der Auftakt zur Aktion Stadtradeln 2023.

Einzeln oder in Teams geht es darum, in einem dreiwöchigen Zeitraum mit Fahrrad, Rennrad oder Pedelec so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Anmelden können sich Interessierte unter www.stadtradeln.de/bendorf. Infos hierzu gibt es am Infostand der VG Selters auf dem Marktplatz und am Stand der Tourist-Information Bendorf in Sayn.

Zum Foto, von l.n.r: Detlef Mohr, Ortsbürgermeister Isenburg; Günther Breuer, 1. Beigeordneter Ellenhausen; Heinz Müller, Ortsbürgermeister Ellenhausen; Christoph Mohr, Bürgermeister Stadt Bendorf; Manuel Seiler, Bürgermeister VG Dierdorf; Michael Merz, Bürgermeister VG Ransbach-Baumbach; Oliver Götsch, Bürgermeister VG Selters; René Weiand, VG Selters; Celina Weinert, VG Dierdorf.