Soziales Europa ausbauen

“Wenn Europa nur für Bürokratie und Wirtschaft steht, dann verstehen die Leute nicht wofür dieses Europa gut ist,” fassten die Engerser Sozialdemokraten ihren Wunsch zur Entwicklung eines ‘sozialen Europas’ am Europatag (9. Mai) zusammen. In einer Vorstandssitzung tagten die Genossen zum Thema Europa und versprachen zukünftig auch europäische Projekte für Engers anzupacken, wenn schon – so die Kritik – die Stadtebene nichts macht: “Europa ist gerade auch in diesen Zeiten die Lösung und wir haben in der Welt nur die Möglichkeit uns als Europäer Gehör zu verschaffen,” befanden die Engerser Sozialdemokraten. Abschließend erinnerten die Genossen daran, dass gerade Europa jahrzehntelangen Frieden in unserm Land ermöglicht hat: “Wer nicht weiß wofür Europa gut ist, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen.”

Foto v.l.n.r.: Stadtrat Henning Wirges, AWO-Vorsitzende, Silvia Jansen, der langjährige Europaabgeordnete Norbert Neuser, Ferhat Cato, Frank Michel, Rolf Ehlers, Leiter der Landesmusikakademie, und Altortsvorsteher Josef Kretzer.