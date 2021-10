JE SUIS KARL, der neue Kinofilm von Erfolgsregisseur Christian Schwochow, läuft ab dem 28.10. bis zum 03.11.2021 im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz. Seine Weltpremiere feierte JE SUIS KARL auf der diesjährigen Berlinale. JE SUIS KARL erzählt vom Erstarken der jungen, radikalen Rechten in Europa. Kompromisslos und auf der Höhe der Zeit. Christian Schwochow und Thomas Wendrich setzen damit ihre preisgekrönte Zusammenarbeit nach NSU: MITTEN IN DEUTSCHLAND fort und verknüpfen die Fiktion eines beängstigenden Szenarios mit dem Geist einer Realität, vor der man nur allzu gern Augen und Ohren verschließt. Entstanden ist eine Gesellschaftsstudie, die packt und aufrüttelt.

Am Mittwoch, 03.11.2021 um 18:30 Uhr zeigt das Odeon-Apollo-Kino JE SUIS KARL im Rahmen einer Sonderveranstaltung mit Filmgespräch in Kooperation mit dem Verein Schängel*innen gegen Rechts und der Partnerschaft für Demokratie Koblenz, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Ein Experte aus der Forschungsgruppe „Extreme Rechte und Rechtspopulismus in Rheinland-Pfalz“ wird eine thematische Einführung geben und steht im Anschluss an den Film für Fragen zur Verfügung. Tickets gibt es im Kinovorverkauf.

Mit JE SUIS KARL will Regisseur Christian Schwochow ein Film über das Hier und Jetzt, die nahe Zukunft, erzählen: „Wie verführbar sind wir für radikale Gedanken und vor allem radikales Handeln? Wie gefestigt sind wir wirklich, um uns gegen Angriffe durch starke politische Parolen, aber auch durch Menschen im nahen Umfeld zu schützen, die sich immer deutlicher aus der Deckung wagen und in ihren Haltungen radikalisieren? Wir wollten und mussten einen Film machen, der uns beim Beantworten dieser Fragen weh tut.“

Bild: Pressestelle Stadt Koblenz

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz