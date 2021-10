Anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland findet am Samstag, 30. Oktober 2021 ein literarisches Kammerkonzert mit Schauspieler Roman Knižka und dem Bläserquintett OPUS 45 in der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz statt. Die 2G+ Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für den Förderverein Neue Synagoge für Koblenz e.V. gesammelt.

„Ich hatte einst ein schönes Vaterland …“, dichtete Heinrich Heine 1832 im Pariser Exil. Knižka liest an diesem Abend Texte jüdischer Autorinnen und Autoren, u. a. von Moses Mendelssohn, dem Philosophen der Aufklärung, der Schriftstellerin Rahel Levin Varnhagen, die sich für eine jüdische und feministische Emanzipation einsetzte, und der Dichterin Mascha Kaléko. Begleitet wird die szenische Lesung vom Hamburger Bläserquintett OPUS 45, das u.a. Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Alexander Zemlinsky, Denès Agay, Jacques Ibert und György Ligeti zu Gehör bringt.

Tickets können über ticket regional oder telefonisch unter der 0261-1291929 reserviert werden. Ein Nachweis über eine Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) ist für den Zutritt vorzuzeigen.

Die Veranstaltung findet statt in Kooperation der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, der Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und dem Freundschaftskreis Koblenz-Petah Tikva.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz