Der Jahresbericht zum Radverkehr in Koblenz ist bereits zum dritten Mal in Folge erschienen. Das Team Radverkehr der Stadt Koblenz informiert darin über die Entwicklungen und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im vergangenen Jahr.

Vorgestellt und erläutert wird wieder eine Vielzahl kleiner und großer Verbesserungen, die das Radfahren im gesamten Stadtgebiet leichter, sicherer und attraktiver machen. Der anschauliche Bericht vermittelt den interessierten Leserinnen und Lesern einen vollständigen Überblick.

Neben den stattgefundenen baulichen, markierungs- und signaltechnischen Maßnahmen widmet sich ein Kapitel dem Thema Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählt nach wie vor die beliebte Kampagne STADTRADELN, die dazu animiert, die zahlreichen Vorteile des Radfahrens in Koblenz zu erleben. Als Aktionszeitraum wurde in diesem Jahr der Zeitraum vom 24. August bis zum 13. September festgelegt. Nach der gelungenen Premiere ist ebenfalls eine Neuauflage der Fahrradmesse im Rahmen des Koblenzer SchängelMarktes geplant.

Das informative 36-seitige Dokument kann unter koblenz.de/radverkehr heruntergeladen werden. Gedruckte Broschüren sind in begrenzter Auflage unter anderem bald in einigen städtischen Einrichtungen wie dem Bauberatungszentrum, dem Rathaus sowie der Tourist-Information im Forum Confluentes erhältlich.

Weitere Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen mit Radverkehrsbeteiligung sind wie immer unter koblenz-baut.de zu finden.