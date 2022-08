Neuwied (ots) – Am gestrigen Dienstag, 02.08.2022, ereignete sich zwischen 15:25

– 16:15 Uhr im Stadtgebiet von Neuwied eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein

grauer Jaguar XF beschädigt wurde. Als mögliche Tatorte kommen der Parkplatz des

Marienhausklinikums und des Baumarktes B1 in Betracht. Gemäß der Unfallspuren

könnte der Schaden durch einen Anhänger verursacht worden sein. Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied unter der Rufnummer

02631/8780 in Verbindung zu setzen.

Quelle:news aktuell GmbH