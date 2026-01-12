CDU-Landtagskandidat empfängt Fachleute zum Thema Verteidigung, Sicherheit und Resilienz

Koblenz. Mit politisch und gesellschaftlich brisanten Themen startet die CDU Koblenz ins neue Jahr. Nach dem Neujahrsempfang mit Hendrik Wüst lädt nun Landtagskandidat Philip Rünz zu einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 20. Januar, mit dem Titel „Was bedeutet Gesamtverteidigung für Koblenz?“ ein. Los geht es um 18.30 Uhr in der Weinlounge Forum Confluentes, Zentralplatz 1. Veranstalter ist der Arbeitskreis „Bundeswehr und Sicherheit“ der CDU-Koblenz, dessen Co-Vorsitz Philip Rünz gemeinsam mit Andreas Biebricher und Generalarzt a. D. Stefan Kowitz innehat.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine, zunehmender Bedrohungen durch Cyberangriffe und Drohnen oder auch Krisen steht die Frage nach der Resilienz von Staat und Gesellschaft im Mittelpunkt der Diskussion.

„Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist“, erklärt Rünz. „Mit der Veranstaltung wollen wir beleuchten, wie gut Koblenz auf Krisen- und Verteidigungsfälle vorbereitet ist und wo es weiteren Handlungsbedarf gibt.“

An der Podiumsdiskussion nehmen unter anderem teil: der amtierende Vorsitzende des Innenausschusses im Deutschen Bundestag Josef Oster, Oberst Michael Trautermann, Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz der Bundeswehr, Oberstleutnant Christian Probst stellvertretender Kommandeur des Heimatschutzregiments 2 der Division Heimatschutz des Deutschen Heeres, Tobias Pflüger stellvertretender Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Koblenz und Kai Sattler Stadtbeauftragter der Malteser in Koblenz.

Eine Anmeldung ist per E-Mail unter mail@philip-ruenz.de oder telefonisch unter 0261/37098 möglich. Die Einladung kann auch an weitere Interessierte weitergegeben werden.

Gleich am nächsten Tag, Mittwoch, 21. Januar, empfängt Philip Rünz um 18 Uhr den Generalsekretär Carsten Linnemann im Odeon Kino in der Löhrstraße 88. Rünz und Linnemann versprechen „Klartext“ in einer Diskussion, an der sich auch die interessierten Bürgerinnen und Bürger beteiligen sollen. Anmeldungen sind online möglich unter: www.cdu-koblenz.de/artikel/klartext-im-kino-mit-carsten-linnemann

„Der persönliche Austausch mit den Koblenzerinnen und Koblenzern ist mir ein zentrales Anliegen“, betont Rünz. „Ich freue mich, viele Interessierte bei einer oder beiden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.“