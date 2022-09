Auf großes Interesse stieß am vergangenen Sonntag die Stadtteilführung auf den Spuren Joseph Breitbachs im Rahmen der Ehrenbreitsteiner Kulturtage. Wer war Joseph Breitbach? Luise Peller vom Ortsring Ehrenbreitstein und Nina Mahrt von der StadtBibliothek Koblenz stellten den bekannten Schriftsteller vor.

Treffpunkt war Breitbachs Geburtshaus, das heutige Rheinmuseum, an dem von Kindheit und Jugend des Schriftstellers erzählt wurde, und von seinem Weggang aus Koblenz. An der nächsten Station am Rhein ging es um sein literarisches Schaffen und seine Bücher. Ein wichtiges Thema war Breitbachs politisches Wirken in der Nachkriegszeit, in der er sich persönlich sowie in seinen Artikeln und Essays für die Aussöhnung der Bundesrepublik mit Frankreich einsetzte. Es ging um seine Erfolge, aber auch um die schwierige Beziehung zu seiner Heimatstadt. Den Abschluss fand die Führung im Teichert an der Grundschule Ehrenbreitstein. Das Häuserensemble dort ist Handlungsort von Breitbachs erstem Roman und kommt jedem in den Sinn, der „Die Wandlung der Susanne Dasseldorf“ gelesen hat und Ehrenbreitstein etwas kennt.

Wenige Tage vor der Verleihung des Joseph-Breitbachs-Preises stellte diese Führung die interessante Persönlichkeit Breitbachs in den Mittelpunkt. Zugleich wurden die Teilnehmenden eingeladen, sich die Hörstationen anzuhören, die das Kulturdezernat der Stadt Koblenz im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Koblenz und vielen Kooperationspartner:innen in Ehrenbreitstein installieren ließ. Die acht Hörstationen befassen sich mit dem Leben und Schaffen des großen Literaten und bieten prägnante Hörbeispiele aus den Werken Breitbachs.