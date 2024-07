Der LBM Cochem-Koblenz teilt mit, dass im Glockenbergtunnel der B 49 bei Koblenz in den Fahrtrichtungen Lahnstein-Koblenz sowie Koblenz- Ehrenbreitstein in der Nacht vom Dienstag, 16. Juli, 20 Uhr bis Mittwoch, 17. Juli, 6 Uhr wichtige Instandsetzungsarbeiten zum Erhalt der Verkehrssicherheit durchgeführt werden.

Die Erneuerung von Schachtdeckeln wird nacheinander in den jeweiligen Fahrtrichtungen ausgeführt. Für die Dauer der Arbeiten werden die einzelnen Tunnelabschnitte voll gesperrt.

Für den Zeitraum der Sperrungen werden Umleitungsstrecken eingerichtet und ausgewiesen. Die Umleitung für die Fahrtrichtung Lahnstein – Koblenz führt entlang der B49 mit Wendefahrt an der Kreuzung Koblenz – Ehrenbreitstein Mitte. Für die Fahrtrichtung Koblenz – Ehrenbreitstein führt die Umleitung von der Pfaffendorfer Brücke über die B 49 in Richtung Montabaur, Lahnstein mit Wendefahrt an der Ausfahrt Koblenz – Paffendorfer Höhe, Koblenz – Asterstein.

Der LBM Cochem-Koblenz bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für diese notwendige bauliche Instandsetzungsmaßnahme. Sie ist für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unbedingt erforderlich.

Auch einige Linien der Koveb sind betroffen. Es werden alle Haltestellen angefahren, während der Sperrzeiten gelten jedoch folgende Umleitungen:

Linien 6, 8, 9 und 10:

• Stadtauswärts: Von der Pfaffendorfer Brücke kommend auf die B42 in Richtung Lahnstein, Wenden auf der Brücke Höhe Balthasar-Neumann-Straße, zurück Richtung Ehrenbreitstein bis zur Haltestelle „Kapuzinerplatz“. Ab hier regulärer Linienweg.

• Richtung Koblenz Zentrum: regulärer Linienweg.

Umleitung Linie 5:

• Richtung Koblenz Zentrum: Vom Asterstein kommend über die B42 nach Ehrenbreitstein, Wenden im Bereich Bahnhof, zurück über die Pfaffendorfer Brücke bis zur Haltestelle „Rhein-Mosel-Halle“. Ab hier regulärer Linienweg.

• Richtung Asterstein: regulärer Linienweg.