Im Auftrag des städtischen Tiefbauamtes werden ab Montag, 21. Juli, bis Freitag, 1 August, Instandsetzungsarbeiten an einem Teilbauwerk der Kurt-Schumacher-Brücke im Koblenzer Stadtteil Metternich durchgeführt. Für die anfallenden Arbeiten werden beide Fahrtrichtungen des Überfliegers Fahrtrichtung B 416 Mayen/Bonn/Ko-Metternich, bzw. von dort kommend voll gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen erfolgt über die Winninger Straße. In der Örtlichkeit wird eine entsprechende Umleitungsbeschilderung ausgeschildert.

Der Rad- und Fußverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Bild 1: Der Überflieger der Kurt-Schumacher-Brücke wird für zwei Wochen voll gesperrt. (Foto: Stadt Koblenz/ Lars Kramosta)