Citymanagerin Michaela Ullrich zieht positive Jahresbilanz

Egal, ob Groß- oder Kleinstadt, egal, ob Einkaufsstraße oder Shopping-Mall – Leerstände sind heutzutage fast überall präsent. Auch in der Neuwieder Innenstadt mit ihrer ausgedehnten Fußgängerzone stehen mehr als nur eins, zwei Ladengeschäfte leer – und das obwohl sie sich nicht selten in besten Lagen befinden. Wie in anderen Städten hat man sich auch in Neuwied intensiv Gedanken darüber gemacht, wie sich mit Leerständen umgehen und einer Verödung der Innenstadt entgegenwirken lässt. Dabei herausgekommen ist die innovative Idee für das Innenstadtlabor.

Inzwischen ist es über ein Jahr her, dass der „Versuchsraum“ für Gründerinnen und Gründer mit kreativen Geschäftsideen in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Geisen, Langendorfer Straße 120, eröffnet wurde. Für Citymanagerin Michaela Ullrich ist das Innenstadtlabor schnell zum neuen Zentrum ihrer Tätigkeit geworden. Folgerichtig hat sie auch ihren Arbeitsplatz hierhin verlegt. „Das ist natürlich super, allein schon, weil alle Akteure aus dem Innenstadthandel und der Gastronomie mich jetzt auf ganz kurzem Wege erreichen können“, erklärt Ullrich die Vorzüge ihrer neuen Wirkungsstätte.

Auch wenn bei der Idee zum Innenstadtlabor die Pop-Up-Stores, in denen angehende Ladeninhaber bis zu vier Monate lang kostenfrei ihr Geschäftskonzept erproben können, von Beginn an im Vordergrund standen, hat sich die Multifunktionalität der mitten in der Innenstadt gelegenen Räumlichkeiten schnell als größter Gewinn herausgestellt. Als „Raum für deine Idee“ beheimatete das Innenstadtlabor neben den bisher sieben verschiedenen Pop-Up-Stores auch sechs Kunstausstellungen und ein Vielfaches mehr an Workshops und Veranstaltungen – von Koch-, Töpfer- und Pilateskursen über Kindertreffs bis hin zu Lesungen und Vorträgen. „Es hat sich ganz deutlich gezeigt, dass ein hoher Bedarf nach Veranstaltungsräumen in der Innenstadt besteht“, bestätigt auch Michaela Ullrich. Auch von der Stadt wird das Innenstadtlabor regelmäßig genutzt – etwa zur wöchentlichen Sprechstunde zur Schloßstraßen-Baustelle mit dem Projektverantwortlichen Jwan Kado immer dienstags zwischen 9:30 und 10 Uhr oder als Safety-Point während des Deichstadtfests.

„Das Innenstadtlabor ist ein tolles, spannendes Projekt, das uns deutlich vor Augen führt, dass beim Umgang mit Leerstand kreative Lösungen gefragt sind“, findet Citymanagerin Michaela Ullrich. Deshalb appelliert sie sowohl an Vermieter als auch an potentielle Gründer, für unkonventionelle Nutzungen von Ladenflächen als Concept-Stores und unkomplizierte Angebote außerhalb der klassischen Verkaufs- und Gastronomiebereichs etwa in Form von Kunstausstellungen offen zu sein. Denn die Reduzierung von Leerstand führt zu einem ansprechenderen Stadtbild und erhöht die Attraktivität für Innenstadtbesucher, Händler und Gastronomen gleichermaßen.

Aktuell verkauft Melanie Rinklage im Pop-Up-Store Vintage-Möbel, Einrichtungsgegenstände und Dekoartikel – „Hipstoricals“ nennt sie ihre Waren. Und ihr außergewöhnliches und in dieser Form in Neuwied einzigartiges Angebot kommt an. Deshalb zieht Rinklage in Erwägung, auch nach ihrer Zeit im Innenstadtlabor mit einem festen Ladengeschäft in der Neuwieder Innenstadt präsent zu bleiben. An den Wänden des Innenstadtlabors können zudem auf beiden Stockwerken die „Acrylic-Pouring“-Kunstwerke von Silvia Blank bewundert werden, daneben sind im Obergeschoss detailgetreue und in liebevoller Handarbeit gefertigte Modelle bekannter Bauwerke aus Feldkirchen von Walter Teufert zu bestaunen. Nach einer Ausstellung zur „Stillen Stunde“ im Januar ist der Pop-Up-Store ab Februar wieder verfügbar. Interessenten können sich mit ihrem Ladenkonzept per E-Mail an innenstadtlabor@neuwied.de an Citymanagerin Michaela Ullrich wenden. Auch Anfragen zur Nutzung des Innenstadtlabors für Workshops und Veranstaltungen können direkt an die Citymanagerin gestellt werden. Alle Infos zum Innenstadtlabor und aktuellen Veranstaltungen sind auch kompakt online unter www.neuwied.de/innenstadtlabor zu finden.

Bildunterschrift:

Citymanagerin Michaela Ullrich wirbt bei Gründern und Vermietern für neue und innovative Ladennutzungskonzepte für eine belebte Neuwieder Innenstadt.

Foto: Felix Banaski