Special Olympics Sommerspiele vereinen Inklusion und Sport

Die Flagge hissen, die Fackel entzünden, den Eid sprechen – all das ist Olympia und all das ist auch Special Olympics. Die besondere Olympia-Stimmung ist in diesem Sommer nicht nur in Paris spürbar, sondern auch bei den Special Olympics Sommerspiele am Samstag, 7. September, in Neuwied. Das Fest, organisiert von Special Olympics Rheinland-Pfalz, der Stadt Neuwied und dem Arbeitskreis Inklusion der Stadt Neuwied, bietet von 10 bis 18 Uhr Menschen mit und ohne Beeinträchtigung vielfältige Sportangebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Der Olympische Gedanke zählt auch in der Deichstadt: Im Zentrum steht das gemeinsame Miteinander aller Teilnehmenden und weniger das Gewinnen.

Neben Schnupperkursen in verschiedenen Neuwieder Sportstätten laden auch Mitmach-Angebote im Raiffeisen-Stadion zum spontanen Ausprobieren ein. Willkommen sind alle: egal ob mit oder ohne geistige Beeinträchtigung – vom absoluten Anfänger bis zum passionierten Hobbysportler, ohne Altersbeschränkung. Egal ob als Einzelperson, mit der Familie, als Schule, Werkstätte, Wohnheim oder Sportverein. Nach Möglichkeit und bei Interesse werden dann vor Ort inklusive Duos gebildet. Auch Familienmitglieder und Betreuungspersonen sind zur aktiven Teilnahme eingeladen.

Wer selbst nicht sportlich aktiv werden möchte, findet auch Spannendes: Beim Markt der Möglichkeiten informieren Institutionen der Behindertenhilfe und Mitglieder des Arbeitskreises Inklusion über ihre Arbeit. Allen, die lieber zuschauen und anfeuern, bieten die offizielle Special Olympics Wettbewerbe im Judo und im Schwimmen Sehenswertes. Die inklusiven Eröffnungs- und Abschlussfeiern im Heimathaus versprühen mit dem Special Olympics Zeremoniell, Musik und Tanz eine ganz besondere Stimmung.

Das Sportangebot im Überblick

Beim Schnupper-Angebot Leichtathletik bewältigen die Teilnehmenden partnerschaftlich verschiedene Disziplinen und auch die Abnahme einzelner Stationen für das Sportabzeichen ist möglich. Konzentration und eine ruhige Hand sind beim Boccia-Angebot, ebenfalls im Rhein-Wied-Stadion gefragt. Beim Tischtennis und Badminton starten ungeübte Spieler mit Schnupperübungen, geübtere Spieler können auch direkt Matches spielen.

Fußballbegeisterte mit und ohne Beeinträchtigung beginnen mit einer inklusiven Trainingseinheit, bevor am Nachmittag ein kleines, inklusives Fußball-Turnier gespielt wird. Das Unified Sports® Programm führt durch gemeinsames Training und Teilnahme an Wettbewerben Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigung zusammen. Da das Fußball-Angebot mit Turnier ganztägig läuft, ist es nur bedingt mit anderen Aktionen kombinierbar.

Im Raiffeisen-Stadion bieten Vereine zudem offene Mitmach-Angebote an. Unter anderem dabei: Volleyballclub Neuwied, Eishockey Club Die Bären 2016 e. V., Mittelrhein Phönix, Integrativer Reitverein Neuwied, Skilanglauf-Rollsportclub Heimbach-Weis 2000, Judo-Club Neuwied und Tauchsportverein Koblenz.

Inklusion und Sport als starke Partner

Oberbürgermeister Jan Einig lobt, dass sich in Neuwied viele Menschen für gelingende Inklusion engagieren und am Abbau von Barrieren arbeiten: „Sport und Inklusion sind dabei zwei großartige Partner, die sich gegenseitig stark machen. Denn Sport ist nicht nur gesund und macht Freude. Sport verbindet und bringt uns in Bewegung – manchmal auch unser Denken, unsere Haltung und unsere Sicht auf uns und unsere Mitmenschen.“ Bürgermeister Peter Jung verrät noch ein Detail: „Es freut mich persönlich wirklich sehr, dass wir mit Fabian Illigens und Kevin Pesch ein inklusives Moderatoren-Team gewinnen konnten. Beide sind aktiv im Arbeitskreis Inklusion der Stadt Neuwied.“

Um Anmeldung zu den Schnupper-Sport-Angeboten wird gebeten. In wenigen Schritten ist das online möglich unter: https://forms.office.com/e/jsPMQT7LKG, eine Teilnahme ist auch jederzeit spontan möglich. Die Ausschreibung zu den Special Olympics Sommerspielen gibt es auf www.so-rlp.de. Dort finden sich auch das genaue Programm, ein Übersichtsplan der Sportstätten, Organisatorisches und Wissenswertes.