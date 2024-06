In kleiner Runde übergab der Vorsitzende des Freundschaftskreises Koblenz-Novara Vito Contento dem Kulturdezernenten der Stadt Koblenz Ingo Schneider einen Bildband über die Feierlichkeiten zur Ausstellung der Koblenzer Friedensglocke in der italienischen Partnerstadt im Mai 2022. Der Bildband wird in der Vitrine der Partnerstädte im Rathaus ausgestellt.

Als im Mai 2022 die Koblenzer Friedensglocke nach Novara transportiert wurde, um diese dort im Stadtzentrum auszustellen, realisierte der Freundschaftskreis Koblenz-Novara eine seiner größten Aktionen der vergangenen Jahre. Den Höhepunkt der Ausstellung bildete das Fest „La campana della pace“, bei dem viele Bürger zusammenkamen und unter Beteiligung von Schulklassem, Behörden und Vertretern von kirchlichen und staatlichen Institutionen gemeinsam feierten und den Abend genossen. Sowohl regional als auch national erfuhr die Aktion beachtliche Resonanz.

Die Festivitäten wurden fotografisch begleitet und die Ergebnisse können nun in einem beeindruckenden Bildband bestaunt werden. Neben den Mitgliedern des Koblenzer Stadtvorstands erhielten auch der Bürgermeister der Partnerstadt Novara, Mitglieder der Partnerschaftsvereine, der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ausgabe des Bildbandes.

„Besonders in der heutigen Zeit hat die Friedensglocke eine ganz wichtige Bedeutung. Ich freue mich, dass die Ausstellung der Glocke in Novara so gut ankam und die fotografische Dokumentation nun in der Vitrine der Partnerstädte ausgestellt wird,“ so Ingo Schneider nach der Überreichung des Bildbandes.

Das Foto (Stadt Koblenz, Timea Laux) zeigt den Kulturdezernenten Ingo Schneider (dritter von rechts) mit den Vorstandsmitgliedern des Freundschaftskreises Koblenz-Navaro Monnika Artz (erste von links), Herbert Bocklet (zweiter von links), Vito Contento (vierter von links), Monika Sauer (zweite von rechts) und den Autoren des Bildbandes Rüdiger und Wolfgang Brenick vor der Vitrine der Partnerstädte.