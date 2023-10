Das Projekt “BuP – Bleiberecht und Perspektiven” und die Stadt Koblenz laden herzlich zur Informations­veranstaltung ein, die sich mit dem Thema des Bleiberechts für Langzeitgeduldete auseinandersetzt. Die Veranstaltung richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und an Geduldete selbst. Sie findet am Montag, 06. November um 17:30 Uhr im Rathausgebäude 2, Willi-Hörter-Platz 2, Saal 220 statt. Der Zugang erfolgt durch das Eisentor des Rathausgebäudes 2, durch den Innenhof und die Holzeingangstür.

Langzeitgeduldete Menschen stehen oft vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es darum geht, eine stabile und sichere Bleibeperspektive in Deutschland aufzubauen. Das Projekt “BuP – Bleiberecht und Perspektiven” hat es sich zur Aufgabe gemacht, Langzeitgeduldete bei dem Übergang in ein gesichertes Bleiberecht zu unterstützen.

Die Informationsveranstaltung dient dazu, über das Projekt und über aktuelle Bleiberechtsregelungen zu informieren und potenziell Begünstigte zu erreichen.