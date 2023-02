Büchenbeuren (ots) – Am Freitag, den 3.Februar 2023, fand an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz eine Informationsveranstaltung für interessierte Schülerinnen, Schüler und deren Eltern statt, die mit über 120 Teilnehmenden sehr gut besucht war.

Nach einer Führung über den Campus der Hochschule hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die vielfältigen Facetten des Polizeiberufs kennenzulernen. Polizeikommissarin Suna Thiel und Polizeikommissar Sebastian Heinz vom Polizeipräsidium Trier stellten die Tätigkeiten der Schutzpolizei anhand von zwei spannenden realen Fällen vor. “Schutzpolizei ist viel mehr als

nur Verkehrskontrolle, sondern bietet vielfältige Einsatzgebiete in den unterschiedlichsten Situationen. Kein Tag ist wie der andere: Vom Verkehrsunfall, über Einbruch bis Kapitalverbrechen – wir sind als erstes vor Ort und leiten somit die ersten Schritte ein.” so Polizeikommissar Heinz. Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei gewährte Kriminalrat Simon Huberty, Dozent an der Hochschule der Polizei. Er dokumentierte anhand eines realen Falls die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Schutz- und Kriminalpolizei und veranschaulichte den abwechslungsreichen Arbeitsalltag von Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten. Anhand seines beruflichen Werdegangs berichtete er zudem über die vielfältigen Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten: “Die Motivation sich verändern und spezialisieren zu wollen, ist Ihre Entscheidung. Die Polizei unterstützt Sie jederzeit hierbei.” Den Karriereweg und die Vorteile des Arbeitgebers Polizei Rheinland-Pfalz stellte Polizeihauptkommissarin Kathrin Dietrichs vor: Dabei blieben von den Bewerbungs- und Auswahlkriterien bis hin zum Einstellungstest keine Fragen offen.

Im Anschluss daran informierte Polizeioberrat Markus Moog über das Bachelorstudium Polizeidienst. Neben den vielen Praxiseinheiten, in denen das erlernte Wissen im polizeilichen Alltag direkt angewandt wird, beschäftigt sich das Studium auch mit Fragestellungen wie: “Welche Rolle hat die Polizei im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat? Wie entsteht Kriminalität? Und wie kann Kommunikation zum effektivsten und meist eingesetzten Einsatzmittel werden?” Hierzu lieferte Polizeioberrat Moog anschauliche Praxisbeispiele aus dem Polizeialltag. Nach Abschluss der Veranstaltung resümierte Polizeioberrätin Judith Krämer (Leiterin der Zentralstelle Werbung und Einstellung): “Die Vielfalt des Polizeiberufs, die sich auch im Studium widerspiegelt, konnte heute gut vermittelt werden. Ich freue mich über die positive Resonanz und die guten Gespräche – eine schöne Veranstaltung für unsere Besucherinnen und Besucher und unsere eingesetzten Kolleginnen und Kollegen!”