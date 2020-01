Info-Nachmittag “Sprachen” und „Berufliche Bildung / EDV“

Die Volkshochschule Koblenz lädt am Montag, 20.01.2020 zum Info-Nachmittag „Sprachen“ und „Berufliche Bildung / EDV“ ein.

In der Zeit von 14.30-18.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in den Räumen der Hoevelstr. 6 über bestehende und neue Kursangebote im Frühjahrsemester zu informieren. Dozentinnen und Dozenten der beiden Fachbereiche stehen gerne für Fragen zur Verfügung und helfen, den richtigen Kurs zu finden. Im Fachbereich “Sprachen” gibt es zum Beispiel die Gelegenheit, einen Einstufungstest – auch online – zu machen.

Im Fachbereich der „Beruflichen Bildung / EDV“ gibt es um 14.30 Uhr einen Vortrag zum Thema: „ vhs.cloud und Live-Webinare“, um 15.30 Uhr den „EDV-Fitness-Check“ und während des gesamten Info-Nachmittages individuelle Beratung zu den Computer- und kaufmännischen Kursen.

Vorbeikommen lohnt sich also!

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2020