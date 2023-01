Schlemmen beim dreitägigen Festival – Sonntag verkaufsoffen

Für jeden Geschmack etwas dabei: Sollte dieser äußerst vielversprechende Satz tatsächlich einmal zutreffen, dann beim Festival der Currywurst in Neuwied. Denn es gibt wohl kaum eine Variante des Klassikers der Grillkunst, die dort nicht schon serviert wurde: traditionell oder süß-sauer oder super-scharf, ob mit Paprika, mit Mandelsplitter oder Kirsch-Cola-Sauce, ob als vegetarische oder vegane Kreation.

Ende Januar ist es soweit. Genau gesagt am Wochenende von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Dann kommen nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder alle Fans des heißen Snacks auf ihre Kosten. Bereits das erste Festival vor mittlerweile 16 Jahren hatte reichlich Wellen geschlagen. Eine Stadt, die dem pikanten Imbiss aus deutschen Landen eine eigene Veranstaltung widmet? Weit über die Grenzen der Region sprach diese originelle Idee auf Anhieb viele Besucherinnen und Besucher an.

Für das Fest zu Ehren der kultigen Wurst nehmen auch die Betreiberinnen und Betreiber der Imbiss-Stände lange Wege in Kauf, um einen der augenscheinlich begehrten Plätze auf dem Luisenplatz zu ergattern. Und man darf gespannt sein, welche leckeren und teilweise exotischen Varianten sie diesmal auf ihrer Speisekarte haben. Da sind drei Tage Festival schon fast zu kurz, um das ganze Sortiment zu probieren…

Jedenfalls dürfte auch in diesem Jahr neben den klassischen Angeboten wieder reichlich Außergewöhnliches oder auch Noch-nie-Dagewesenes kredenzt werden und einmal mehr beweisen: Nicht nur die Amerikaner verstehen etwas von Fast Food, die deutsche Antwort heißt Currywurst!

Übrigens gibt es noch einen Grund mehr, am letzten Januar-Wochenende nach Neuwied zu kommen: die Einladung zum Bummel am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Currywurst-Stände öffnen Freitag und Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.