Knapp 10 Jahre nach der Stilllegung erstrahlt die Grillhütte Niederberg in neuem Glanz: Durch gemeinsame Anstrengungen des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen und des Ortsrings Niederberg konnte das Grundstück „An der Eselsbach“ hergerichtet werden. Den Gästen stehen jetzt ein Sanitärcontainer mit fließendem Wasser und eine modernisierte Hütte mit Strom zur Verfügung.

Die 1984 erbaute Grill- und Schutzhütte konnte lange Zeit nicht mehr vermietet werden, da die alte Toilettenanlage nicht den Vorschriften entsprach. Ende 2019 begann der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen, dem das Grundstück gehört, mit der Planung für eine Überarbeitung des Areals. Größte Herausforderung war dabei, das Grundstück an das Wasser- und Abwassernetz anzuschließen, sowie Strom und Telefon zu verlegen. Erschlossen wurde das Grundstück von tiefergelegenen Mühltal aus. 115 Meter der 300 Meter langen Leitungstrasse mussten mit Hilfe eines Bohrspülverfahrens gelegt werden, um 35 Höhenmeter hinunter zum Eselsbach zu überwinden. Dafür war auch der Ankauf eines Grundstücks nötig, durch das die Leitungen verlaufen.

Um die Instandsetzung der Grillhütte, die einen schwedenroten Anstrich bekam, kümmerten sich die Ortsringmitglieder in Eigenregie. Auch von Innen wurde modernisiert – und unter anderem neue Möbel und Kühlschränke angeschafft. Außerdem stellten die Mitglieder einen Geräteschuppen auf dem Grundstück auf. Der Eigenbetrieb überarbeitete das zum Teil verwilderte Grundstück und riss die alte Toilettenanlage hinter der Grillhütte ab. Als Ersatz wurde vorne auf dem Grundstück ein moderner Sanitärcontainer mit drei Kabinen aufgestellt und an die Kanalisation angeschlossen. Noch in Arbeit ist die Wegbeleuchtung und die -pflasterung. Alles in allem bietet die Grillhütte mit 50 Sitzgelegenheiten nun einen gepflegten Rahmen für Familienfeste und Vereinssitzungen. Die Vermietung der Grillhütte wird durch den Ortsring Niederberg unter Telefon 0170/1883211 koordiniert.

Foto (Stadt Koblenz/Groß): Die Grillhütte Niederberg oberhalb des Eselsbachs kann wieder gemietet werden. Der Ortsring und Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen haben für die Modernisierung eng zusammengearbeitet.