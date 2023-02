Bus steht von 10.00 bis 17.00 Uhr am Salhofplatz in Oberlahnstein – Impfungen im Foyer der Stadthalle

Lahnstein. Der Impfbus legt wieder einen Stopp in Lahnstein ein. Am Dienstag, 28. Februar 2023 kann man beim mobilen rheinland-pfälzischen Impfbusteam von 10.00 bis 17.00 Uhr ohne vorherige Terminvergabe Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen erhalten. Man benötigt nur ein Ausweisdokument und möglichst seinen Impfausweis. Der Bus wird gut erkennbar auf dem Salhofplatz stehen, die Impfstation befindet sich im Foyer der Stadthalle Lahnstein.

Es stehen die Vakzine von BioNTech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst- und Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von BioNTech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna. Booster-Impfungen werden in einem Abstand ab drei Monaten zur Zweitimpfung verabreicht.

Der aktuelle Impfbuswochenplan findet sich unter https://impfen.rlp.de/de/impfen-ohne-termin, alle Informationen zur Corona-Impfung unter https://impfen.rlp.de/de/informationen/.

Bildunterzeilen

Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung gegen Corona erhalten. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)