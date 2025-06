Alan Ayckbourns Komödie über Liebe, Lügen und jede Menge Verwechslungen ab November im Nassau-Sporkenburger Hof

Lahnstein. Liebe, Lügen und ein gehöriges Durcheinander – was passiert, wenn niemand weiß, was der andere wirklich will? In Alan Ayckbourns Komödie „Halbe Wahrheiten“ geraten vier Menschen in einen Strudel aus Missverständnissen, Verwechslungen und Beziehungswirrwarr – temporeich, pointiert und mit britischem Humor gewürzt.

Ein Paar Pantoffeln unter dem Bett – und Gregs Welt steht Kopf! Hat seine Freundin Ginny etwa ein Geheimnis? Seine Vermutung: Er ist nicht der Einzige in ihrem Leben. Doch was dann passiert, ist noch verrückter, als er sich je vorstellen konnte: Auf einer geheimen Mission, um bei Ginny um ihre Hand anzuhalten, landet Greg in einem Albtraum von Missverständnissen, die in eine Überraschung nach der anderen führen. Denn der Mann, den er für Ginnys Vater hält, ist in Wahrheit Philip – ein Ex-Chef, Ex-Liebhaber und derzeit selbst verwirrt über seine eigenen Beziehungsprobleme mit seiner Frau Sheila.

Der Plan: Ginnys Affäre beenden. Der Schock: Greg soll plötzlich Sheila heiraten! Und als Ginny auftaucht, eskaliert das ganze Chaos.

Wer ist hier der Vater, wer die große Liebe, wer heiratet wen – und wer steckt wirklich hinter all den Lügen?

Karl Krämer, Silva Heil, Nikolas Knauf und Anni Heiligendorff entfachen in dem Stück ein komödiantisches Feuerwerk aus Verwirrung, unerwarteten Wendungen und jeder Menge Herzklopfen. Hier steht alles auf dem Spiel steht und nichts so ist, wie es scheint.

Gespielt wird vom 22. November bis 21. Dezember 2025 jeweils freitags, samstags und sonntags im Theater Lahnstein. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de/lahnstein sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich, darunter auch in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz.

Die Aufführungsrechte liegen beim Rowohlt Theater Verlag Hamburg.

Ein Pantoffel unter dem Bett – und das Chaos nimmt seinen Lauf (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein / KI-generiert)