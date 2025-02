Verkehrsführung und Ernst-Wagner-Park waren besonders gefragt

Lahnstein. Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert war mit seiner Ape im Stadtteil Lahnstein auf der Höhe, um sich beim gut besuchten Dialogformat „Lennart Live“ mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.

Viele Fragen drehten sich um das neue Verkehrskonzept der Stadt, insbesondere um die geänderte Verkehrsführung und die Parkplatzsituation in der Adolf-, Mittel- und Wilhelmstraße sowie um die Neuanlage von Zebrastreifen. Oberbürgermeister Siefert erläuterte in groben Zügen die geplanten Maßnahmen, die eine Entlastung des Innenstadtverkehrs zum Ziel haben, und verwies auf die Einwohnerversammlung am 26. März 2025 in der Stadthalle Lahnstein, bei der das Konzept ausführlich vorgestellt wird. Neben den Nachfragen wurde auch öfter Zustimmung für die neue Verkehrsführung geäußert.

Auch der Zustand des Ernst-Wagner-Parks wurde häufig angesprochen. Mehrere Anwohner äußerten Bedenken hinsichtlich der Sauberkeit, der Pflege der Grünflächen und der Ausstattung des Parks. Siefert erklärte, dass die Stadt prüfen werde, welche Maßnahmen erforderlich sind. Besonders die Verkehrssicherheit, der Zustand der Bänke und die Beleuchtung sollen dabei in den Blick genommen werden.

Nicht alle Themen, die angesprochen wurden, liegen in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung selbst, Oberbürgermeister Siefert wird diese Anliegen jedoch an die entsprechenden Stellen weitergeben, um Lösungen zu erzielen.

Das Format bietet nicht nur Raum für Fragen, sondern auch für Verbesserungsvorschläge und Anregungen, die der Oberbürgermeister gerne entgegennahm. „Die Einwohnersprechstunde ist für mich eine wichtige Gelegenheit für den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern Lahnsteins und ich danke allen, die sich mit ihren Vorschlägen einbringen“, so Siefert.

Bildunterzeilen

OB Siefert beantwortete bei „Lennart Live“ wieder die Fragen der Bürgerinnen und Bürger und nahm Anregungen entgegen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)