Ausstellung zu Demokratietagen lockte ins Big House

„Schule ohne Rassismus sein zu wollen, das ist ein hohes Ziel“, findet Neuwieds Bürgermeister Peter Jung. Denn Rassismus und Diskriminierung sind tief in unserer Gesellschaft verankert und lassen sich nur mit schonungsloser Selbstkritik und beständiger Aufklärungsarbeit Stück für Stück abbauen. Auf diesen langen und herausfordernden Weg hat sich die IGS Johanna Loewenherz bereits vor fünf Jahren begeben. So lange gehört sie schon dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an, in welchem sich Schulen geschlossen gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt einsetzen. Und auch wenn fünf Jahre erstmal nicht nach viel klingt, so hat sich an der IGS in dieser Zeit eine Menge bewegt. Grund genug also, um das Jubiläum groß zu feiern.

Der gemeinsamen Einladung von der IGS und dem benachbarten Jugendzentrum „Big House“, die im Rahmen von „Schule ohne Rassismus“ und bei den Demokratietagen schon seit Jahren intensiv zusammenarbeiten, folgten zahlreiche Gäste. Schulsozialarbeiterin Rebecca Achilles und Tobias Steinhöfer vom Big House führten durch die kurzweilige Veranstaltung, die vor allem von Schülerbeiträgen bestimmt und lebhaft ausgestaltet wurde. In einem Flashmob tanzten mehr als einhundert Schülerinnen und Schüler eine gemeinsame Choreografie, sowohl die Schüler- als auch die Lehrerband wussten musikalisch zu überzeugen und mehrere Klassen präsentierten eigene Projekte, wie etwa den Kinderrechte-Rap der 6c.

Außerdem stellte sich die AG „Loewen mit Courage“ vor, die sich unter Leitung von Achilles mit vielen Aktionen für eine offene und tolerante Schulgemeinschaft einsetzt. Landrat Achim Hallerbach warb bei den Schülerinnen und Schülern dafür, sich aktiv politisch einzubringen, Fabian Illigens vom EHC „Die Bären“ 2016 e.V. lobte die Zusammenarbeit mit der Schule und freute sich auf die nächsten fünf Jahre als Kooperationspartner.

Die Jubiläums-Feier bedeutete zugleich auch den Startschuss zum Höhepunkt der Demokratietage von IGS und Big House. Im städtischen Jugendzentrum Big House war in den folgenden Tagen eine gemeinsame Ausstellung zu sehen, die demokratiebildende Inhalte zeigte. Schülerinnen und Schüler hatten sie gemeinsam im Vorfeld erarbeitet.

Zum Bild:

(von links) Tobias Steinhöfer vom Big House, Schulsozialarbeiterin Rebecca Achilles, „Schule ohne Rassismus“-Regionalkoordinator Fabio Brischle und Neuwieds Bürgermeister Peter Jung bei der Eröffnung der Demokratie-Ausstellung im Big House.

(Foto: Felix Banaski)