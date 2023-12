Am 5. Dezember präsentiert der TV-Moderator Martin Seidler ab 19 Uhr in der Kruppschen Halle der Sayner Hütte eine Benefiz-Lesung (Einlass ab 18 Uhr). Zu hören sind Weihnachtsgedichte großer deutscher Dichter, heimelige Geschichten und schräge Texte. Musikalisch wird er dabei von Pianist Peter Grabinger begleitet. Karten zu 18 Euro gibt es telefonisch unter 02622 10830 und 02620 15356 sowie an der Abendkasse (20 Euro). Die Lesung mit dem Titel „Weihnachten einmal anders“ ist Teil der „Vor-Tour der Hoffnung“. Die „Tour der Hoffnung“ ist seit 1983 eine jährliche Spendenradtour zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher in Deutschland. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Charity-Events in Deutschland entwickelt.

Adventlicher Hüttenzauber vom 15. bis zum 17. Dezember

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sayner Hütte wieder ihren Hüttenzauber: Am dritten Adventswochenende vom 15. Bis zum 17. Dezember öffnet der Weihnachtmarkt der besonderen Art mit Designern, Künstlern und Kunsthandwerkern und taucht das Industriedenkmal in warmen Lichterglanz. Ein kulturelles Rahmenprogramm sowie ein Angebot winterlicher Speisen machen den Besuch des Weihnachtsmarkts zu einem Erlebnis für Groß und Klein. Bei einem Eintritt von drei Euro (inkl. Besuch der Sayner Hütte) öffnet der Hüttenzauber am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.