Nach dem überzeugenden Auswärtssieg bei der VTZ Saarpfalz erwartete der HV Vallendar am 11. Spieltag der RPS-Oberliga die SG Saulheim in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg. Die Gäste standen nach dürftigem Saisonstart etwas unter Druck. Auf Seiten der Vallendarer Löwen wollte man die Siegesserie ausbauen.

Von Beginn an war es das erwartet schwere Spiel. Beide Teams duellierten sich auf Augenhöhe und immer wieder benötigte es viel Aufwand, um gute Lösungen gegen die starken Abwehrreihen zu finden. So stand es nach ausgeglichener Anfangsphase in der 12. Minute 5:5.

Im weiteren Verlauf konnte Saulheim mehrfach vorlegen, der HVV glich postwendend zum aus. Beim 10:10 in der 26. Minute erwischtem die Jungs vom HVV ihre beste Phase. Durch zwei verwandelte Gegenstöße der gut aufgelegten Außen Daniel Schüller und Gabriel Ramaj und den Treffer durch Rückraumshooter Kai Lißmann konnte man sich auf 3 Tore absetzen. Mit einer 14:11-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Trainer Veit Waldgenbach schien in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben, seine Mannen starteten hellwach und fokussiert in den zweiten Durchgang. Kalani Schmidt stellte in der 36. Minute auf 17:12. Gäste-Coach Leo Vuletic brachte Marvin Martin ins Tor, der einige Torversuche des HVV abwehrte.

Die Gäste, angeführt von Dreh- und Angelpunkt Darren Weber, kamen beim 19:17 in der 48. Minute wieder heran. Die Jungs vom HVV standen weiter hervorragend in der Defensive und der formstarke Schlussmann Marcel Schenk wehrte einige Würfe der Gäste ab. Im Angriff zeigte sich Kalani Schmidt vom Siebenmeter-Punkt nervenstark und verwandelte drei Strafwürfe nach Gang zum 22:17 in der 53. Minute.

In den Schlussminuten spielten die Jungs vom HVV lange Angriffe und warteten auf ihre Chance. So fuhr man am Ende clever und abgeklärt einen verdienten 24:21-Heimsieg ein. Mit dem vierten Sieg in Folge kann man nun beruhigt in die spielfreie Woche starten. Bei 14:8-Punkte haben die Vallendarer Löwen nun den 6. Tabellenplatz inne.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für die Vallendarer Löwen am Samstag, 03.12.2022 um 20:00 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger HSG Nahe-Glan weiter.

Stimmen zum Spiel

Trainer Veit Waldgenbach: „Was wir heute wieder in der Defensive geleistet haben, war hervorragend. Saulheim hat einen stark besetzten Rückraum, den wir größtenteils ausschalten konnten. Eine super Leistung in allen Mannschaftsteilen.“

Kapitän Oli Lohner: „Mit dem vierten Sieg in Folge haben wir uns nun im oberen Tabellenmittelfeld festgesetzt. Der Teamgeist ist super und es macht aktuell einfach Spaß. Jetzt haben wir noch drei Spiele bis zur Winterpause, die wir erfolgreich gestalten wollen.“

Es spielten für den HVV: Lorenz, Schenk (beide im Tor), Lohner (1), Schaub (1), Schmidt (10/6), Stein, Ramaj (3), Buch (1), Schüller (2), Lißmann (4), Wheaton (2), Fischer