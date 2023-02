Am vergangenen Freitag mussten die Vallendarer Löwen im Viertelfinale des HVR-Pokals beim ambitionierten Rheinlandligisten HSG Hunsrück antreten. Die Vorzeichen standen denkbar schlecht, da der HVV erneut mit einem dezimierten Kader anreisen musste.

Die HSG Hunsrück ging hochmotiviert in die Partie und verlangte den Vallendarer Handballern alles ab. Beim Spielstand von 7:7 nach knapp 20 Minuten zeichnete sich eine spannende Partie ab. Bis zur Halbzeit konnte sich der Rheinlandligist sogar bis auf 12:9 absetzen und ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Trotz der Halbzeitansprache von Coach Veit Waldgenbach waren die Hausherren auch zu Beginn der zweiten Halbzeit das bessere Team und konnten mit 15:11 in Führung gehen. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Jungs vom Mallendarer Berg mit einem 6:0-Lauf den Rückstand zu egalisieren und sich anschließend einen 20:16-Vorsprung herauszuspielen.

Nun schien die Gegenwehr der HSG Hunsrück gebrochen und man konnte den Stiefel souverän zu Ende spielen. Am Ende stand ein verdienter 26:19-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel und die Vallendarer Löwen konnten sich das letzte Ticket für das Final-Four am Osterwochenende sichern.

Am kommenden Samstag, 25.02.2023 um 18:00 Uhr ist der HV Vallendar dann wieder in der RPS-Oberliga gefordert. Zu Gast in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg sind die HF Illtal.

Die Gäste aus dem Saarland gehören seit Jahren zu den Top-Teams der Oberliga, blieben im bisherigen Saisonverlauf allerdings hinter ihren Erwartungen zurück und stehen derzeit auf dem 10. Tabellenplatz. Dennoch sind die HF Illtall keinesfalls zu unterschätzen.

Der Handballverein Vallendar freut sich auf zahlreiche Unterstützung und möchte am Samstag, 25.02.2023 um 18:00 Uhr vor heimischem Publikum den nächsten Sieg einfahren. Im Anschluss an die Oberliga-Partie empfängt die 2. Mannschaft des HVV um 20:00 Uhr den SSV 95 Wissen in der Verbandsliga Ost.