Hattert (ots) – In den frühen Morgenstunden des 19.02.23 kam es in der Ortslage Hattert zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen BMW Kombi entfernte sich nach einem erheblichen Zusammenstoß mit einem geparkten PKW von der Unfallstelle. Wer Angaben zu einem frisch beschädigten silbernen BMW Kombi älteren Baujahres machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02662/95580).